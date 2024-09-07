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ЗСУ контратакують під Покровськом, - Forbes

Субота 07 вересня 2024 02:41
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ЗСУ контратакують під Покровськом, - Forbes Фото: українські воїни контратакують під Покровськом (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Сили оборони України проводять контратакуючі дії біля Покровська, у бік якого російські окупанти просуваються вже тривалий час з постійними штурмами. Підкріплення могло допомогти ЗСУ змінити тенденцію щодо наближення ворога до міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.

За даними американського видання, у певних контратаках недалеко від Покровська можуть брати участь щонайменше бригада Національної гвардії України "Кара-Даг", 12-а "азовська" бригада та 93-я механізована бригада ЗСУ. Ефектом їх дій є уповільнення або невеликий відкат росіян на цьому напрямку.

Разом з тим Forbes не радить "очікувати миттєвих кардинальних змін" навколо Покровська.

При цьому у публікації вказується, що навіть втрата "імпульсу" для російських загарбників дає змогу українським захисникам "окопатися та зміцнити свої позиції навколо Покровська напередодні майбутньої зими".

Як прогнозують в Українському центрі оборонних стратегій, битва за Покровськ "стане кульмінацією наступальної операції противника на південно-західному театрі військових дій у 2024 році".

"Запеклі дії "карадазької" бригади у Селидовому, прифронтовому містечку на південний схід від Покровська, можуть бути найпомітнішими з останніх контратак", - пише Forbes.

Зокрема, американське видання як приклад розповіло про ураження та взяття як трофеї бійцями бригади НГУ кількох російських танків, які намагаються проникнути в Селидове по головній дорозі зі сходу на захід до міста.

В Українському центрі оборонних стратегій звернули увагу, що без успіху в районі Селидове російські окупанти не можуть продовжувати наступ у бік Покровська.

"Але тепер, коли свіжі та добре оснащені українські війська знаходяться в Селидовому та атакують, російське захоплення Покровська - що колись здавалося неминучим - виглядає дещо менш імовірним", - пише Forbes.

Ситуація на Покровському напрямку

Зазначимо, Покровський напрямок наразі є одним з найгарячіших на фронті. Зокрема, російські загарбники перебувають на відстані в 11 км від Покровська. Через це там було оголошено примусову евакуацію мирного населення.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ додатково посилять Покровський напрямок.

Додамо, за словами головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського, Сили оборони зупинили просування росармії біля Покровська. І за останні шість днів на цьому напрямку ворог не просунувся.

Також нагадаємо, 6 вересня у 59-й бригаді ЗСУ розповіли про ситуацію під Покровськом, та зазначили, що росіяни дещо сповільнили бойові дії там, та почали підготовку до оборони.

Як розповів РБК-Україна військовий експерт Олексій Гетьман, на відміну від інших напрямків фронту, під Покровськом рельєф сприяє наступальним діям російських загарбників.

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