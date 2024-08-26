Україна додатково посилить Покровський напрямок, - Зеленський

Українські війська додатково посилять Покровський напрямок через загострення ситуації на цій ділянці фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Telegram президента України Володимира Зеленського.

За словами Зеленського, сьогодні він заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо оперативної ситуації на фронті, зокрема оборони Покровська.

Ситуація на Покровському напрямку

Нагадаємо, російська армія продовжує наступ у напрямку Покровська. Наразі цей напрямок є найважчою ділянкою фронту.

Раніше повідомлялось, що російські загарбники перебувають на відстані в 11 км від Покровська.

За останніми даними Генштабу, ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою. Від початку доби, 26 серпня, ворог здійснив 38 спроб штурмувати українські позиції. В 14 локаціях боєзіткнення тривають досі.

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