Просування РФ зупинилось? У 59-й бригаді розповіли про ситуацію під Покровськом

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву офіцера 59 окремої мотопіхотної бригади їм. Якова Гандзюка Сергія Цехоцького в ефірі телемарафону.

"На окремих ділянках вони стали рити собі окопи, щоб тримати оборону. Саме коли відбувались масовані штурмові дії, ворог дійсно зменшив кількість обстрілів артилерією, тому що вони не знали, куди стріляти - де свої, а де чужі", – зазначив офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади.

Він пояснив, що під Покровськом наразі все ще йдуть бої.

"Наша задача - виснажувати ворога, що ми і робимо, знищуємо його", - додав Цехоцький.

Зауважимо, що вчора головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що просування російської армії біля Покровська останніми днями зупинилось.