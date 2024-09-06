Просування РФ зупинилось? У 59-й бригаді розповіли про ситуацію під Покровськом
Російські військові дещо сповільнили бойові дії під Покровськом. Окупанти почали підготовку до оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву офіцера 59 окремої мотопіхотної бригади їм. Якова Гандзюка Сергія Цехоцького в ефірі телемарафону.
"На окремих ділянках вони стали рити собі окопи, щоб тримати оборону. Саме коли відбувались масовані штурмові дії, ворог дійсно зменшив кількість обстрілів артилерією, тому що вони не знали, куди стріляти - де свої, а де чужі", – зазначив офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади.
Він пояснив, що під Покровськом наразі все ще йдуть бої.
"Наша задача - виснажувати ворога, що ми і робимо, знищуємо його", - додав Цехоцький.
Зауважимо, що вчора головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що просування російської армії біля Покровська останніми днями зупинилось.
Ситуація у Покровську
Нагадаємо, що протягом кількох останніх місяців Покровський напрямок став одним з найгарячіших на фронті. Російські військові всіма можливими способами намагаються прорвати оборону українських захисників.
Влада неодноразово зверталась до жителів регіону та закликала їх до термінової евакуації.
Для сімей з дітьми наразі евакуація обов'язкова.
Водночас, варто нагадати, що через загрозу безпеці з Покровська більше не будуть відправлятися евакуаційні потяги. Тепер вони курсуватимуть з Павлограда у Дніпропетровській області.
РБК-Україна нещодавно також побувало у Покровську. Більше про ситуацію у прифронтовому місті - у нашому репортажі.
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