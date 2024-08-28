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Рельєф під Покровськом сприяє наступальним діям росіян, - експерт

Покровськ, Донецька область, Середа 28 серпня 2024 22:38
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Рельєф під Покровськом сприяє наступальним діям росіян, - експерт Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова
Експерт: Олексій Гетьман

На відміну від інших напрямків фронту, під Покровськом рельєф сприяє наступальним діям російських загарбників.

Про це у коментарі Youtube-каналу РБК-Україна розповів військовий експерт Олексій Гетьман.

"Відповідь на поверхні (чому РФ активно наступає на Покровському напрямку - ред.). Рельєф під Покровськом найбільш зручний для наступальних дій, і найменш зручний для оборони", - сказав Гетьман.

За його словами, на Торецькому напрямку та у районі Часового Яру рельєф, навпаки, допомагає українським військам.

"Там не менше сил задіює ворог, чим на Покровському напрямку, де рельєф допомагає вести наступальні дії більш вдало, чим на інших місцях. А тиск там однаковий", - додав експерт.

Ситуація на Покровському напрямку

Нагадаємо, російські війська продовжують наступ в районі Покровська Донецької області. Наразі цей напрямок є найважчою ділянкою фронту.

Раніше повідомлялось, що російські загарбники перебувають на відстані в 11 км від Покровська.

За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, на Покровському напрямку росіяни активно використовують свою перевагу у живій силі та військовій техніці, зокрема артилерію та авіацію. Щодня там відбувається понад 50 бойових зіткнень.

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ додатково посилять Покровський напрямок через загострення ситуації на цій ділянці фронту.

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