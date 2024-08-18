Окупанти за 11 км від Покровська, у місті залишаються 59 тисяч людей, - МВА

У прифронтовому Покровську Донецької області залишається десятки тисяч жителів. Російська війська підійшли за 11 кілометрів до околиць міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Покровської міської військової адміністрації Сергія Добряка в ефірі телемарафону.

Добряк повідомив, що у Покровську наразі залишаються понад 59 тисяч жителів. До повномасштабного вторгнення у Покровській громаді були близько 86 тисяч людей.

"До околиць міста - це десь до 11 кілометрів. Місто готується, як і вся решта Донецької області. У нас у Донецькій області за кожним містом закріплений підрозділ, бойова бригада. Розроблені плани оборони міста", - заявив він.

Голова міської військової адміністрації також зазначив, що у Покровську продовжують будівництво фортифікаційних споруд. Він додав, що "це непереривний процес". До будівництва приєднують також й інші регіони.

Як вважає начальник МВА, окупанти могли націлитися на Покровськ з метою покращення логістики.

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