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Окупанти за 11 км від Покровська, у місті залишаються 59 тисяч людей, - МВА

Покровськ, Неділя 18 серпня 2024 10:55
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Окупанти за 11 км від Покровська, у місті залишаються 59 тисяч людей, - МВА Фото: росіяни підійшли за 11 км від Покровська (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У прифронтовому Покровську Донецької області залишається десятки тисяч жителів. Російська війська підійшли за 11 кілометрів до околиць міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Покровської міської військової адміністрації Сергія Добряка в ефірі телемарафону.

Добряк повідомив, що у Покровську наразі залишаються понад 59 тисяч жителів. До повномасштабного вторгнення у Покровській громаді були близько 86 тисяч людей.

"До околиць міста - це десь до 11 кілометрів. Місто готується, як і вся решта Донецької області. У нас у Донецькій області за кожним містом закріплений підрозділ, бойова бригада. Розроблені плани оборони міста", - заявив він.

Голова міської військової адміністрації також зазначив, що у Покровську продовжують будівництво фортифікаційних споруд. Він додав, що "це непереривний процес". До будівництва приєднують також й інші регіони.

Як вважає начальник МВА, окупанти могли націлитися на Покровськ з метою покращення логістики.

Окупанти за 11 км від Покровська, у місті залишаються 59 тисяч людей, - МВА

скриншот deepstatemap.live

Бої на Покровському напрямку

Покровський напрямок залишається найважчою ділянкою фронту протягом останніх місяців. Російські окупанти зосереджують тут сили та засоби.

На цьому напрямку відбувається найбільше штурмів та атак ворога. Так, за минулу добу всього на фронті відбулося 139 бойових зіткнень, з них 46 - у районі Покровська.

Через активні бойові дії у Донецькій області відбувається евакуація цивільних. Зокрема, з 28 населених пунктів області поліція та ДСНС допомагають евакуювати дітей та батьків.

Нещодавно РБК-Україна показувало, як бійці 31 ОМБр тримають оборону на Покровському напрямку. Детальніше - у нашому репортажі.

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