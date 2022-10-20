ЗСУ готові до адекватної відповіді, - Генштаб про ризик відкритого вторгнення Білорусі

Генеральний штаб постійно відстежує ситуацію на українсько-білоруському кордоні. У разі відкритого вторгнення Білорусі, ЗСУ готові до адекватної відповідді.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова.

"Генштаб постійно відстежує ситуацію, на даний час силами оборони проводяться заходи забезпечення надійного прикриття державного кордону України та міста Київ з північного напрямку. У разі прийняття противником рішення щодо відкриття так званого другого фронту, а саме - ведення наступальних дій Республіки Білорусь, ми будемо готові до адекватної відповіді", - заявив Громов.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Генштабі не виключають повторного нападу окупантів з Білорусі, однак цього разу на захід, щоб спробувати перерізати основні логістичні артерії постачання озброєння та військової техніки Україні.

Тим часом згідно з даними ГУР, режим Лукашенка побоюється оголошувати мобілізацію в країні через ризик соціального вибуху.

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