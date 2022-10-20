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ВСУ готовы к адекватному ответу, - Генштаб о риске открытого вторжения Беларуси

Фото: ВСУ готовы к адекватному ответу в случае открытого вторжения Беларуси (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Генеральный штаб постоянно отслеживает ситуацию на украинско-белорусской границе. В случае открытого вторжения Беларуси ВСУ готовы к адекватному ответу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова.

"Генштаб постоянно отслеживает ситуацию, в настоящее время силами обороны проводятся меры обеспечения надежного прикрытия государственной границы Украины и города Киева с северного направления. В случае принятия противником решения об открытии так называемого второго фронта, а именно - ведения наступательных действий Республики Беларусь, мы будем готовы к адекватному ответу", - заявил Громов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Генштабе не исключают повторного нападения оккупантов из Беларуси, однако на этот раз на запад, чтобы попытаться перерезать основные логистические артерии поставок вооружения и военной техники Украине.

Между тем, согласно данным ГУР, режим Лукашенко опасается объявлять мобилизацию в стране из-за риска социального взрыва.

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