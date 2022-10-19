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Білоруський режим побоюється соціального вибуху у разі оголошення мобілізації, - ГУР

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Середа 19 жовтня 2022 13:27
Білоруський режим побоюється соціального вибуху у разі оголошення мобілізації, - ГУР Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Сергій Пишкін

Режим Лукашенка в Білорусі побоюється оголошувати мобілізацію. Ймовірно, це може призвести до соціального вибуху в країні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління розвідки України.

"Білоруська влада уважно спостерігає за безладом, що відбувається в рамках так званої "часткової мобілізації" в Росії та розуміє, що у разі оголошення часткової мобілізації в Республіці Білорусь, ситуація буде ще складнішою й може призвести до соціального вибуху в країні", - пише пресслужба розвідки.

Як відзначає розвідка, режим Лукашенка усвідомлює ризики відкритого приєднання до широкомасштабної війни проти України, у зв'язку з чим диктатор намагається продовжувати робити гучні заяви та показувати голові Кремля Володимиру Путіну "виконання союзницьких зобов'язань".

"Крім того, під виглядом активізації мобілізаційних заходів білоруськими спеціальними службами приховано вивчається можлива реакція суспільства та готовність долучитися до протестних заходів", - додає розвідка.

Диктаторський режим Білорусі не впевнений у тому, що населення країни підтримає рішення Лукашенка взяти відкриту участь у воєнних авантюрах Росії.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Білорусь почала погрожувати превентивними заходами стратегічного стримування для "недопущення нападу".

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