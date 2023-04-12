Українські бійці знищили новітню російську станцію РЕБ "Стриж" (відео)

Українські розвідники разом з артилеристами знищили російську станцію радіоелектронної боротьби "Стриж". Бійці вразили ворожу ціль за допомогою САУ "Краб".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького.

"Розвідники 30-ї окремої механізованої бригади разом з артилеристами 26-ї окремої артилерійської бригади знищили РЕБ "Стриж". САУ "Краб" відпрацювала блискуче!" - йдеться в описі під відео.

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Станція РЕБ "Стриж" - це мобільна система захисту від безпілотних літальних апаратів. Апаратура призначена для виявлення дронів, передачі сигналу тривоги на пульт керування та сигналізації, блокування каналів керування та навігації безпілотних літальних апаратів.

Нагадаємо, нещодавно українські військові показали, як за допомогою артилерії знищили два танки окупантів в Донецькій області.

Також ми писали, що 11 квітня ЗСУ знищили дві станції радіоелектронної боротьби росіян.

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