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ЗСУ зі "Стугни" знищили два спостережні пункти окупантів (відео)

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Україна, Четвер 13 квітня 2023 20:25
ЗСУ зі "Стугни" знищили два спостережні пункти окупантів (відео) Фото: ЗСУ зі "Стугни" знищили два спостережні пункти окупантів (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові виявили спостережні пункти росіян та атакували їх зі "Стугни".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сухопутних військ ЗС України.

"Військові в черговий раз вміло накривають ворожі спостережні пункти", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці пункти ЗСУ атакували із протитанкового ракетного комплексу "Стугна".

У Сухопутних військах повідомили, що це результат роботи 30 окремої механізованої бригади.

Нагадаємо, що українські військові виявили позиції російського міномета та атакували їх. Внаслідок цього захисникам вдалося знищити ворожу ціль.

Бійці 73 морського центру спеціальних операцій показали кадри знищення ворожого танка разом з окупантами.

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