ЗСУ зі "Стугни" знищили два спостережні пункти окупантів (відео)

Фото: ЗСУ зі "Стугни" знищили два спостережні пункти окупантів (GettyImages)

Українські військові виявили спостережні пункти росіян та атакували їх зі "Стугни".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сухопутних військ ЗС України.

"Військові в черговий раз вміло накривають ворожі спостережні пункти", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що ці пункти ЗСУ атакували із протитанкового ракетного комплексу "Стугна". У Сухопутних військах повідомили, що це результат роботи 30 окремої механізованої бригади.