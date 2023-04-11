ua ru
Вт, 11 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗСУ знищили ворожий міномет разом із боєкомплектом (відео)

Новость на русском →
Україна, Вівторок 11 квітня 2023 15:45
ЗСУ знищили ворожий міномет разом із боєкомплектом (відео) Фото: ЗСУ знищили ворожий міномет (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові виявили позиції російського міномета та атакували їх. Внаслідок цього захисникам вдалося знищити ворожу ціль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сухопутних військ ЗС України.

"Знищення російського міномета разом із БК", - йдеться у повідомленні.

Військові пояснили, що їм вдалося знищити 120-мм міномет 2Б11.

Зазначається, що це результат роботи бійців 54-тої окремої механізованої бригади ЗСУ.

Нагадаємо, що військові Сил спеціальних операцій показали бойову роботу неподалік окупованого Донецька. Захисники знищили позицію російської гармати.

Бійці 73 морського центру спеціальних операцій показали кадри знищення ворожого танка разом з окупантами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Збройні сили України Війна в Україні
NEWS
Чи чекати на нову хвилю мобілізації в Україні: відповідь Резнікова
Чи чекати на нову хвилю мобілізації в Україні: відповідь Резнікова
DAILY
Олександр Павлюк: 70 тисяч росіян вдерлися з Білорусі у Київську область у лютому 2022 року
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олександр Павлюк: 70 тисяч росіян вдерлися з Білорусі у Київську область у лютому 2022 року