ЗСУ знищили ворожий міномет разом із боєкомплектом (відео)

Українські військові виявили позиції російського міномета та атакували їх. Внаслідок цього захисникам вдалося знищити ворожу ціль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сухопутних військ ЗС України.

"Знищення російського міномета разом із БК", - йдеться у повідомленні. Військові пояснили, що їм вдалося знищити 120-мм міномет 2Б11. Зазначається, що це результат роботи бійців 54-тої окремої механізованої бригади ЗСУ.