ЗСУ за добу знищили два ударні вертольоти Ка-52 і розвідувальні дрони, - Генштаб

Українські військові минулої доби знищили два ударні вертольоти Ка-52, а також чотири розвідувальні дрони росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника і 2 – по зенітно-ракетних комплексах. Також нашими захисниками знищено 2 ворожі ударні вертольоти Ка-52 та 4 розвідувальні БПЛА оперативно-такт , - йдеться у повідомленні Генштабу.

Також повідомляється, що підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби вразили 4 артилерійські гармати на вогневих позиціях, 2 склади боєприпасів та станцію РЕБ окупантів.

Що являє собою вертоліт Ка-52

Російський ударний гелікоптер Ка-52 призначений для розвідки місцевості, цілевказівок та координації дій групи бойових вертольотів. Він здатний вражати броньовану та неброньовану техніку, живу силу та повітряні цілі у полі бою.

Зазначимо, що вчора українські військові збили Ка-52 на Бахмутському напрямку . До цього бійці збивали гелікоптер такого типу 14 серпня.

За даними Генштабу ЗСУ, що з початку повномасштабного вторгнення Сили оборони збили вже 314 російських вертольотів та 315 літаків.