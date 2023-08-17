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ЗСУ знищили ще 480 окупантів і майже 20 артсистем: Генштаб оновив втрати ворога

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Четвер 17 серпня 2023 08:24
ЗСУ знищили ще 480 окупантів і майже 20 артсистем: Генштаб оновив втрати ворога Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 17 серпня, склали 480 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 256 050 військових. Крім того, ЗСУ знищили 17 артсистем та 18 ББМ ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 256 050 (+480) осіб ліквідовано;
  • танків - 4329 (+5) од;
  • бойових броньованих машин - 8398 (+18) од;
  • артилерійських систем - 5169 (+17) од;
  • РСЗВ - 714 од;
  • засоби ППО - 486 (+1) од;
  • літаків - 315 од;
  • гелікоптерів - 314 од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4272 (+24);
  • крилаті ракети - 1406 (+2) од;
  • кораблі/катери - 18 од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 7641 (+27) од.;
  • спеціальна техніка - 773 од.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Як пише Інститут вивчення війни (ISW), минулої доби українські війська просувалися в Запорізькій та Донецькій областях. А росіяни залишили свої позиції в Урожайному.

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