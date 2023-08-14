У Повітряних силах назвали тип російського вертольота, який збили на Бахмутському напрямку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних сил Миколу Олещука у Telegram та речника Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Встановлено тип знищеного вертольота о 5:00 14 серпня 2023 року. Це ворожий ударний гелікоптер Ка-52", - повідомив Олещук.

Тим часом Ігнат зазначив, що вертоліт знищили за допомогою зенітної керованої ракети.

"Зенітно-ракетним підрозділом була організована злагоджена, виважена робота. І було знищено на Бахмутському напрямку зенітно-керованою ракетою цей вертоліт", - сказав речник.

За його словами, наші комплекси радянського зразка потребують посиленої уваги. На їхню роботу сильно впливає людський фактор.

Ка-52

Гелікоптер призначений для розвідки місцевості, цілевказівок та координації дій групи бойових вертольотів. Він здатний вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.

Зазначимо, що востаннє наші бійці збивали вертоліт такого типу 7 серпня у селі Роботине Запорізької області.

Додамо, що за даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабної війни українські військові збили вже 313 ворожих вертольотів та 315 літаків.

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