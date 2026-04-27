ЗСУ за чотири місяці отримали вдвічі більше дронів-перехоплювачів, ніж за 2025 рік

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис міністра оборони України Михайла Федорова у Telegram.

"Міноборони продовжує системно нарощувати постачання дронів-перехоплювачів для посилення захисту неба за допомогою "малої" ППО. З початку 2026 року за контрактами Агенції оборонних закупівель ДОТ військо отримало вдвічі більше таких засобів, ніж за весь 2025 рік", - зазначив Федоров.

За його словами, постачання забезпечують через кілька каналів: прямі контракти Агенції оборонних закупівель, програму "Армія дронів.Бонус" і маркетплейс зброї DOT-Chain Defence.

Такий підхід дозволяє одночасно масштабувати обсяги і забезпечувати безперервність постачання.

Як зазначив міністр, дрони-перехоплювачі вже довели ефективність у бойових умовах. Вони зменшують навантаження на ракетну ППО, дозволяючи зосередити її ресурси на протидії ракетним атакам.

"Протишахедні дрони є технологічною відповіддю ворогу. Вони в сотні разів дешевші за ракетні системи та в десятки разів дешевші за "Шахеди", що дає змогу максимально ефективно використовувати бюджетні ресурси", - пояснив Федоров.

Він зауважив, що у березні дрони-перехоплювачі знищили понад 33 тисячі ворожих безпілотників різних типів.

"Продовжуємо масштабувати постачання. Захист неба - одне з ключових завдань, визначених Президентом у межах стратегії оборони. Для цього вперше в структурі Повітряних сил створено командування "малої" ППО, яке посилює захист неба завдяки дронам-перехоплювачам", - додав міністр.

Метою є стабільне постачання дронів-перехоплювачів і посилення захисту українського неба від атак російських безпілотників.