ЗСУ за чотири місяці отримали вдвічі більше дронів-перехоплювачів, ніж за 2025 рік

21:23 27.04.2026 Пн
Тільки за березень ці дрони знищили понад 33 тисячі ворожих безпілотників
aimg Марія Науменко
ЗСУ за чотири місяці отримали вдвічі більше дронів-перехоплювачів, ніж за 2025 рік Фото: Україна подвоїла постачання дронів-перехоплювачів (Getty Images)

Дрони-перехоплювачі стають ключовим елементом захисту неба - їх постачання різко зросло, а ефективність підтверджується бойовими результатами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис міністра оборони України Михайла Федорова у Telegram.

Читайте також: ППО збиває понад 90% дронів, але є нюанс: Зеленський зробив заяву

"Міноборони продовжує системно нарощувати постачання дронів-перехоплювачів для посилення захисту неба за допомогою "малої" ППО. З початку 2026 року за контрактами Агенції оборонних закупівель ДОТ військо отримало вдвічі більше таких засобів, ніж за весь 2025 рік", - зазначив Федоров.

За його словами, постачання забезпечують через кілька каналів: прямі контракти Агенції оборонних закупівель, програму "Армія дронів.Бонус" і маркетплейс зброї DOT-Chain Defence.

Такий підхід дозволяє одночасно масштабувати обсяги і забезпечувати безперервність постачання.

Як зазначив міністр, дрони-перехоплювачі вже довели ефективність у бойових умовах. Вони зменшують навантаження на ракетну ППО, дозволяючи зосередити її ресурси на протидії ракетним атакам.

"Протишахедні дрони є технологічною відповіддю ворогу. Вони в сотні разів дешевші за ракетні системи та в десятки разів дешевші за "Шахеди", що дає змогу максимально ефективно використовувати бюджетні ресурси", - пояснив Федоров.

Він зауважив, що у березні дрони-перехоплювачі знищили понад 33 тисячі ворожих безпілотників різних типів.

"Продовжуємо масштабувати постачання. Захист неба - одне з ключових завдань, визначених Президентом у межах стратегії оборони. Для цього вперше в структурі Повітряних сил створено командування "малої" ППО, яке посилює захист неба завдяки дронам-перехоплювачам", - додав міністр.

Метою є стабільне постачання дронів-перехоплювачів і посилення захисту українського неба від атак російських безпілотників.

Україна продовжує розвивати власні технології дронів-перехоплювачів. Зокрема, у війську вже почали розгортати новітні системи Terra A1 - їх передали одній із частин, а фахівці збирають відгуки безпосередньо від операторів для подальшого вдосконалення.

Водночас розширюється і міжнародна співпраця та технологічні можливості. Україна пропонує Італії укласти Drone Deal, що передбачає обмін досвідом у сфері дронів, ракет і РЕБ.

Також Сили оборони масштабують технологію віддаленого керування перехоплювачами, яка дозволяє знищувати цілі на відстані сотень і тисяч кілометрів від оператора.

Більше по темі:
Україна попереджає Ізраїль про проблеми у відносинах через друге судно із краденим зерном
Україна попереджає Ізраїль про проблеми у відносинах через друге судно із краденим зерном
Аналітика
Росія прагне повернути те, чим володіла до краху СРСР: інтерв'ю з головою військового комітету НАТО
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Росія прагне повернути те, чим володіла до краху СРСР: інтерв'ю з головою військового комітету НАТО