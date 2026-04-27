ВСУ за четыре месяца получили вдвое больше дронов-перехватчиков, чем за 2025 год

21:23 27.04.2026 Пн
2 мин
Только за март эти дроны уничтожили более 33 тысяч вражеских беспилотников
aimg Мария Науменко
ВСУ за четыре месяца получили вдвое больше дронов-перехватчиков, чем за 2025 год Фото: Украина удвоила поставки дронов-перехватчиков (Getty Images)

Дроны-перехватчики становятся ключевым элементом защиты неба - их поставки резко возросли, а эффективность подтверждается боевыми результатами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра обороны Украины Михаила Федорова в Telegram.

Читайте также: ПВО сбивает более 90% дронов, но есть нюанс: Зеленский сделал заявление

"Минобороны продолжает системно наращивать поставки дронов-перехватчиков для усиления защиты неба с помощью "малой" ПВО. С начала 2026 года по контрактам Агентства оборонных закупок ДОТ войско получило вдвое больше таких средств, чем за весь 2025 год", - отметил Федоров.

По его словам, поставки обеспечивают через несколько каналов: прямые контракты Агентства оборонных закупок, программу "Армия дронов.Бонус" и маркетплейс оружия DOT-Chain Defence.

Такой подход позволяет одновременно масштабировать объемы и обеспечивать непрерывность поставок.

Как отметил министр, дроны-перехватчики уже доказали эффективность в боевых условиях. Они уменьшают нагрузку на ракетную ПВО, позволяя сосредоточить ее ресурсы на противодействии ракетным атакам.

"Противошахетные дроны являются технологическим ответом врагу. Они в сотни раз дешевле ракетных систем и в десятки раз дешевле "Шахеды", что позволяет максимально эффективно использовать бюджетные ресурсы", - пояснил Федоров.

Он отметил, что в марте дроны-перехватчики уничтожили более 33 тысяч вражеских беспилотников различных типов.

"Продолжаем масштабировать поставки. Защита неба - одна из ключевых задач, определенных Президентом в рамках стратегии обороны. Для этого впервые в структуре Воздушных сил создано командование "малой" ПВО, которое усиливает защиту неба благодаря дронам-перехватчикам", - добавил министр.

Целью является стабильная поставка дронов-перехватчиков и усиление защиты украинского неба от атак российских беспилотников.

Украина продолжает развивать собственные технологии дронов-перехватчиков. В частности, в войске уже начали разворачивать новейшие системы Terra A1 - их передали одной из частей, а специалисты собирают отзывы непосредственно от операторов для дальнейшего совершенствования.

В то же время расширяется и международное сотрудничество и технологические возможности. Украина предлагает Италии заключить Drone Deal, предусматривающий обмен опытом в сфере дронов, ракет и РЭБ.

Также Силы обороны масштабируют технологию удаленного управления перехватчиками, которая позволяет уничтожать цели на расстоянии сотен и тысяч километров от оператора.

