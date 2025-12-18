ua en ru
МіГ-31, С-400 та "Панцир". Дрони СБУ у Криму знищили дорогоцінну техніку РФ

Четвер 18 грудня 2025 13:01
МіГ-31, С-400 та "Панцир". Дрони СБУ у Криму знищили дорогоцінну техніку РФ Фото: дрони СБУ у Криму знищили дорогоцінну техніку РФ (defence-blog.com)
Автор: Константин Широкун

Дрони СБУ на аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму вночі знищили літак МіГ-31, а також комплекси протиповітряної оборони С-400 і "Панцир".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram СБУ.

"Далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ успішно відпрацювали по складовим російської ППО на військовому аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму", - зазначили у СБУ.

Повідомляється, що унаслідок прицільних влучань українських безпілотників було уражено:

  • два комплекси дальнього радіолокаційного виявлення "Небо-СВУ" (ціна одного – близько 60-100 млн доларів);
  • РЛС 92Н6, яка є складовою зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф" (орієнтовна ціна для внутрішнього ринку 30 млн доларів);
  • зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С2" (орієнтовна ціна для внутрішнього ринку 12 млн доларів);
  • літак МіГ-31 із повним боєкомплектом (орієнтовна ціна —30-50 млн доларів в залежності від комплектації та озброєння).

"СБУ продовжує ефективну роботу зі знищення систем ППО в Криму, які прикривають важливі військові та логістичні обʼєкти окупантів. Ліквідація складових цієї ешелонованої системи суттєво послаблює оборону та військові спроможності ворога на Кримському напрямку", - додали у СБУ.

Удари по ворожих цілях у Криму

Нагадаємо, що українські розвідники знищили російський військово-транспортний літак Ан-26 та ще дві дороговартісні цілі ворога у тимчасово окупованому Криму.

Також ми писали, що ударні безпілотники ГУР нещодавно завдали серії точкових ударів у тимчасово окупованому Криму, знищивши кілька радіолокаційних комплексів та корабельний гелікоптер російських сил.

У ніч з 1 на 2 листопада ГУР атакувало пункт управління зенітно-ракетного дивізіону С-400 "Тріумф", який перебував на бойовій позиції, а також російську багатофункціональну РЛС 92Н6Е у Криму.

