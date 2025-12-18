МіГ-31, С-400 та "Панцир". Дрони СБУ у Криму знищили дорогоцінну техніку РФ
Дрони СБУ на аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму вночі знищили літак МіГ-31, а також комплекси протиповітряної оборони С-400 і "Панцир".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram СБУ.
"Далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ успішно відпрацювали по складовим російської ППО на військовому аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму", - зазначили у СБУ.
Повідомляється, що унаслідок прицільних влучань українських безпілотників було уражено:
- два комплекси дальнього радіолокаційного виявлення "Небо-СВУ" (ціна одного – близько 60-100 млн доларів);
- РЛС 92Н6, яка є складовою зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф" (орієнтовна ціна для внутрішнього ринку 30 млн доларів);
- зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С2" (орієнтовна ціна для внутрішнього ринку 12 млн доларів);
- літак МіГ-31 із повним боєкомплектом (орієнтовна ціна —30-50 млн доларів в залежності від комплектації та озброєння).
"СБУ продовжує ефективну роботу зі знищення систем ППО в Криму, які прикривають важливі військові та логістичні обʼєкти окупантів. Ліквідація складових цієї ешелонованої системи суттєво послаблює оборону та військові спроможності ворога на Кримському напрямку", - додали у СБУ.
Удари по ворожих цілях у Криму
Нагадаємо, що українські розвідники знищили російський військово-транспортний літак Ан-26 та ще дві дороговартісні цілі ворога у тимчасово окупованому Криму.
Також ми писали, що ударні безпілотники ГУР нещодавно завдали серії точкових ударів у тимчасово окупованому Криму, знищивши кілька радіолокаційних комплексів та корабельний гелікоптер російських сил.
У ніч з 1 на 2 листопада ГУР атакувало пункт управління зенітно-ракетного дивізіону С-400 "Тріумф", який перебував на бойовій позиції, а також російську багатофункціональну РЛС 92Н6Е у Криму.