МіГ-31, С-400 та "Панцир". Дрони СБУ у Криму знищили дорогоцінну техніку РФ

Дрони СБУ на аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму вночі знищили літак МіГ-31, а також комплекси протиповітряної оборони С-400 і "Панцир".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram СБУ.

"СБУ продовжує ефективну роботу зі знищення систем ППО в Криму, які прикривають важливі військові та логістичні обʼєкти окупантів. Ліквідація складових цієї ешелонованої системи суттєво послаблює оборону та військові спроможності ворога на Кримському напрямку", - додали у СБУ.

Повідомляється, що унаслідок прицільних влучань українських безпілотників було уражено:

"Далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ успішно відпрацювали по складовим російської ППО на військовому аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму", - зазначили у СБУ.

Удари по ворожих цілях у Криму

Нагадаємо, що українські розвідники знищили російський військово-транспортний літак Ан-26 та ще дві дороговартісні цілі ворога у тимчасово окупованому Криму.

Також ми писали, що ударні безпілотники ГУР нещодавно завдали серії точкових ударів у тимчасово окупованому Криму, знищивши кілька радіолокаційних комплексів та корабельний гелікоптер російських сил.

У ніч з 1 на 2 листопада ГУР атакувало пункт управління зенітно-ракетного дивізіону С-400 "Тріумф", який перебував на бойовій позиції, а також російську багатофункціональну РЛС 92Н6Е у Криму.