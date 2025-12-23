СБУ перед підривом субмарини уразила російський Іл-38Н: нові деталі спецоперації

СБУ під час спецоперації перед підривом російського підводного човна в Новоросійську уразила протичовновий літак Іл-38Н.

Як повідомляє РБК-Україна , про це повідомляє Служба безпеки України.

Силовики оприлюднили нові подробиці унікальної спецоперації в порту Новоросійськ, під час якої було знищено російський підводний човен. Як з’ясувалося, ключовим етапом операції стало попереднє виведення з ладу морського літака-розвідника Іл-38Н, який міг зірвати атаку.

Під час підготовки до удару співробітники 13-го Головного управління Департаменту військової контррозвідки СБУ уразили модернізований протичовновий літак Іл-38Н ("Sea Dragon") на авіабазі Єйськ. Саме цей борт забезпечував морську розвідку та протидіяв роботі українських морських дронів.

Іл-38Н призначений для пошуку підводних човнів, контролю морських акваторій, мінування та нанесення торпедних ударів. За даними СБУ, у Чорному морі Росія мала лише один літак цього класу, здатний виявити підводний дрон "Sub Sea Baby" під час його руху до цілі. Орієнтовна вартість ураженого борта становить близько 24 мільйонів доларів США.

Для атаки на літак СБУ застосувала сучасний дрон із бойовою частиною надземного підриву, оснащеною двома тисячами уражаючих елементів, спрямованих донизу. Підрив стався безпосередньо над відсіком з основним обладнанням і радарами, внаслідок чого було також пошкоджено двигун літака.

Виведення Іл-38Н з ладу забезпечило успішне виконання головного етапу спецоперації - ураження російського підводного човна класу "Варшавянка" в порту Новоросійськ.

Оприлюднені СБУ кадри атаки на літак свідчать про реальний рівень захищеності стратегічних об’єктів РФ, який суттєво відрізняється від офіційних заяв та внутрішніх звітів російського міноборони.

У Службі безпеки України наголосили, що й надалі працюватимуть по законних військових цілях противника та завдаватимуть ударів там, де ворог цього не очікує.