ua en ru
Вт, 23 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

СБУ перед підривом субмарини уразила російський Іл-38Н: нові деталі спецоперації

Україна, Вівторок 23 грудня 2025 21:27
UA EN RU
СБУ перед підривом субмарини уразила російський Іл-38Н: нові деталі спецоперації Ілюстративне фото: протичовновий літак Іл-38Н (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

СБУ під час спецоперації перед підривом російського підводного човна в Новоросійську уразила протичовновий літак Іл-38Н.

Як повідомляє РБК-Україна, про це повідомляє Служба безпеки України.

Силовики оприлюднили нові подробиці унікальної спецоперації в порту Новоросійськ, під час якої було знищено російський підводний човен. Як з’ясувалося, ключовим етапом операції стало попереднє виведення з ладу морського літака-розвідника Іл-38Н, який міг зірвати атаку.

Під час підготовки до удару співробітники 13-го Головного управління Департаменту військової контррозвідки СБУ уразили модернізований протичовновий літак Іл-38Н ("Sea Dragon") на авіабазі Єйськ. Саме цей борт забезпечував морську розвідку та протидіяв роботі українських морських дронів.

Іл-38Н призначений для пошуку підводних човнів, контролю морських акваторій, мінування та нанесення торпедних ударів. За даними СБУ, у Чорному морі Росія мала лише один літак цього класу, здатний виявити підводний дрон "Sub Sea Baby" під час його руху до цілі. Орієнтовна вартість ураженого борта становить близько 24 мільйонів доларів США.

Для атаки на літак СБУ застосувала сучасний дрон із бойовою частиною надземного підриву, оснащеною двома тисячами уражаючих елементів, спрямованих донизу. Підрив стався безпосередньо над відсіком з основним обладнанням і радарами, внаслідок чого було також пошкоджено двигун літака.

Виведення Іл-38Н з ладу забезпечило успішне виконання головного етапу спецоперації - ураження російського підводного човна класу "Варшавянка" в порту Новоросійськ.

Оприлюднені СБУ кадри атаки на літак свідчать про реальний рівень захищеності стратегічних об’єктів РФ, який суттєво відрізняється від офіційних заяв та внутрішніх звітів російського міноборони.

У Службі безпеки України наголосили, що й надалі працюватимуть по законних військових цілях противника та завдаватимуть ударів там, де ворог цього не очікує.

Нагадаємо, дрони СБУ атакували російський військовий аеродром Бельбек у тимчасово окупованому Криму. Було уражено два літаки Су-27.

Це вже друга успішна атака СБУ на аеродром Бельбек за останні дні. Так, 18 грудня безпілотники Служби уразили на цьому летовищі російської техніки на сотні мільйонів доларів: дві РЛС "Небо-СВУ", РЛС 92Н6 від ЗРК С-400 "Тріумф", ЗРК "Панцир-С2" та літак МіГ-31 із повним боєкомплектом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Війна в Україні
Новини
Графіки відключень світла завтра будуть діяти в усіх регіонах України, - "Укренерго"
Графіки відключень світла завтра будуть діяти в усіх регіонах України, - "Укренерго"
Аналітика
Про ATACMS, "Богдану" і нову зброю ЗСУ: як воюють Ракетні війська та артилерія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Про ATACMS, "Богдану" і нову зброю ЗСУ: як воюють Ракетні війська та артилерія