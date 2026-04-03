ЗСУ атакували НПЗ "Башнефть-Новойл" за 1400 кілометрів від України

Зазначається, що НПЗ розташований на значній відстані від державного кордону України, яка становить близько 1400 км.

Що відомо про підприємство

"Башнефть-Новойл" – це один із найбільших у Росії виробників високоякісних мастил – судових, гідравлічних, моторних. Потужність з первинної переробки нафти становить близько 7 млн тонн на рік.

Зазначений НПЗ є важливою складовою паливно-енергетичного комплексу РФ, та використовується для забезпечення потреб російської армії. Масштаби завданих збитків уточнюються.

Інші влучання по ворожих цілях

Також минулими днями було уражено полігон "Куликовський" на ТОТ Запорізької області та склад боєприпасів в Успенівці ТОТ Запорізької області.

Окрім того, уражено райони зосередження живої сили противника в Котлиному, Шандриголовому Донецької області та Березовому на Дніпропетровщині. Втрати ворога уточнюються.