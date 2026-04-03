ЗСУ атакували НПЗ "Башнефть-Новойл" за 1400 кілометрів від України

Українські військові атакували нафтопереробний завод "Башнефть-Новойл" в Уфі РФ. Зокрема, зафіксована пожежа на території підприємства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.
Зазначається, що НПЗ розташований на значній відстані від державного кордону України, яка становить близько 1400 км.
"Башнефть-Новойл" – це один із найбільших у Росії виробників високоякісних мастил – судових, гідравлічних, моторних. Потужність з первинної переробки нафти становить близько 7 млн тонн на рік.
Зазначений НПЗ є важливою складовою паливно-енергетичного комплексу РФ, та використовується для забезпечення потреб російської армії. Масштаби завданих збитків уточнюються.
Також минулими днями було уражено полігон "Куликовський" на ТОТ Запорізької області та склад боєприпасів в Успенівці ТОТ Запорізької області.
Окрім того, уражено райони зосередження живої сили противника в Котлиному, Шандриголовому Донецької області та Березовому на Дніпропетровщині. Втрати ворога уточнюються.
Нагадаємо, українські захисники 10 березня завдали удару по військовому заводу росіян у Брянську. Він виробляв системи управління всіх видів ракет РФ.
Згідно з публікаціями у соцмережах, ціллю атаки став завод "Кремній", де окупанти виробляють компоненти для протиповітряної оборони. За словами губернатора області, внаслідок удару є загиблі та поранені.
Крім того, наприкінці лютого росіяни скаржилися на вибухи у Воткінську в Удмуртії, після чого в соцмережах з'явилися кадри пожежі й диму на території "Воткінського заводу".
Пізніше Генштаб ЗСУ підтвердив, що Сили оборони ракетами "Фламінго" уразили "Воткінський завод", який виробляє міжконтинентальні балістичні ракети, а також інші об'єкти.