Удар по "мозку" ракет РФ. Зеленський заявив про атаку на стратегічний завод у Брянську

18:52 10.03.2026 Вт
2 хв
Що саме виробляв завод, по якому вдарили українські воїни?
aimg Іван Носальський
Удар по "мозку" ракет РФ. Зеленський заявив про атаку на стратегічний завод у Брянську Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)

Українські захисники сьогодні, 10 березня, завдали удару по військовому заводу росіян у Брянську. Там виробляють важливі для ракет компоненти.

Як передає РБК-Україна, про це у відповідь на запитання журналістів заявив президент України Володимир Зеленський.

За словами голови української держави, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів йому про успішну операцію українських воїнів.

"Було ураження брянського заводу. Цей завод виробляв системи управління всіх видів ракет РФ. Можу привітати наші Збройні сили, молодці", - сказав Зеленський.

Більш детальних подробиць президент не розкрив.

Чутки про атаку

Таку заяву президент зробив після того, як у мережі з'явилися відео ракетних ударів по Брянську.

У Telegram-каналах стверджували, що ціллю атаки став завод "Кремній", де росіяни виробляють компоненти для протиповітряної оборони.

Зі свого боку губернатор Брянської області Олександр Богомаз писав про нібито удар по мирних жителях. За його словами "є загиблі та поранені".

Варто зауважити, що системи управління ракет відповідають за навігацію, наведення та автопілот. Без них ракета - це шматок металу з вибухівкою і двигуном.

До слова, нещодавно українські воїни за допомогою далекобійних ракет SCALP і ATACMS вдарили по місцю запуску "Шахедів", яке росіяни обладнали біля Донецького аеропорту.

Після такої атаки на місці "прильотів" почалася масштабна пожежа і повторна детонація.

