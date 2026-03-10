Удар по "мозку" ракет РФ. Зеленський заявив про атаку на стратегічний завод у Брянську

Українські захисники сьогодні, 10 березня, завдали удару по військовому заводу росіян у Брянську. Там виробляють важливі для ракет компоненти.

Як передає РБК-Україна , про це у відповідь на запитання журналістів заявив президент України Володимир Зеленський.

Зі свого боку губернатор Брянської області Олександр Богомаз писав про нібито удар по мирних жителях. За його словами "є загиблі та поранені".

У Telegram-каналах стверджували, що ціллю атаки став завод "Кремній", де росіяни виробляють компоненти для протиповітряної оборони.

Таку заяву президент зробив після того, як у мережі з'явилися відео ракетних ударів по Брянську.

Більш детальних подробиць президент не розкрив.

"Було ураження брянського заводу. Цей завод виробляв системи управління всіх видів ракет РФ. Можу привітати наші Збройні сили, молодці", - сказав Зеленський.

За словами голови української держави, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів йому про успішну операцію українських воїнів.

Варто зауважити, що системи управління ракет відповідають за навігацію, наведення та автопілот. Без них ракета - це шматок металу з вибухівкою і двигуном.

До слова, нещодавно українські воїни за допомогою далекобійних ракет SCALP і ATACMS вдарили по місцю запуску "Шахедів", яке росіяни обладнали біля Донецького аеропорту.

Після такої атаки на місці "прильотів" почалася масштабна пожежа і повторна детонація.