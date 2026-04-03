ВСУ атаковали НПЗ "Башнефть-Новойл" в 1400 километрах от Украины

Украинские военные атаковали нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-Новойл" в Уфе РФ. В частности, зафиксирован пожар на территории предприятия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.
Отмечается, что НПЗ расположен на значительном расстоянии от государственной границы Украины, которая составляет около 1400 км.
"Башнефть-Новойл" - это один из крупнейших в России производителей высококачественных масел - судовых, гидравлических, моторных. Мощность по первичной переработке нефти составляет около 7 млн тонн в год.
Указанный НПЗ является важной составляющей топливно-энергетического комплекса РФ, и используется для обеспечения потребностей российской армии. Масштабы нанесенного ущерба уточняются.
Также на днях был поражен полигон "Куликовский" на ВОТ Запорожской области и склад боеприпасов в Успеновке ВОТ Запорожской области.
Кроме того, поражены районы сосредоточения живой силы противника в Котлино, Шандриголово Донецкой области и Березовом на Днепропетровщине. Потери врага уточняются.
Напомним, украинские защитники 10 марта нанесли удар по военному заводу россиян в Брянске. Он производил системы управления всех видов ракет РФ.
Согласно публикациям в соцсетях, целью атаки стал завод "Кремний", где оккупанты производят компоненты для противовоздушной обороны. По словам губернатора области, в результате удара есть погибшие и раненые.
Кроме того, в конце февраля россияне жаловались на взрывы в Уткинске в Удмуртии, после чего в соцсетях появились кадры пожара и дыма на территории "Уткинского завода".
Позже Генштаб ВСУ подтвердил, что Силы обороны ракетами "Фламинго" поразили "Утокинский завод", который производит межконтинентальные баллистические ракеты, а также другие объекты.