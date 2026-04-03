ВСУ атаковали НПЗ "Башнефть-Новойл" в 1400 километрах от Украины

Отмечается, что НПЗ расположен на значительном расстоянии от государственной границы Украины, которая составляет около 1400 км.

Что известно о предприятии

"Башнефть-Новойл" - это один из крупнейших в России производителей высококачественных масел - судовых, гидравлических, моторных. Мощность по первичной переработке нефти составляет около 7 млн тонн в год.

Указанный НПЗ является важной составляющей топливно-энергетического комплекса РФ, и используется для обеспечения потребностей российской армии. Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Другие попадания по вражеским целям

Также на днях был поражен полигон "Куликовский" на ВОТ Запорожской области и склад боеприпасов в Успеновке ВОТ Запорожской области.

Кроме того, поражены районы сосредоточения живой силы противника в Котлино, Шандриголово Донецкой области и Березовом на Днепропетровщине. Потери врага уточняются.