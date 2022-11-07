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ЗСУ атакували два російських танки та три БМП біля Вугледара (відео)

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Україна, Понеділок 07 листопада 2022 15:47
ЗСУ атакували два російських танки та три БМП біля Вугледара (відео) Фото: ЗСУ знищили два російських танки та три БМП біля Вугледара (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українським військовим вдалося атакувати два російських танки та три бойових машини піхоти в районі Вугледара (Донецька область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Управління стратегічних комунікацій ЗСУ

"Два російські танки Т-72Б3 та три бойові машини піхоти БМП-2 атакували військові", - йдеться у повідомленні.

Ворожу техніку українські військові атакували з артилерії, протитанкових ракетних комплексів та фугасів.

"Такий результат "шинковки" росіян 72-ї механізованою бригадою під Павлівкою Донецької області", - додали наостанок.

Нагадаємо, що бійці спецназу "Альфа" одним ударом знищили одразу три БМП росіян на Харківському напрямку.

Також ЗСУ знищили танк та БМП окупантів у Донецькій області.

Окрім того, спецпідрозділ СБУ показав на відео знищення російської БМП-3 та двох позицій окупантів.

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