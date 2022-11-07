ua ru
Пн, 07 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ атаковали два российских танка и три БМП возле Угледара (видео)

Новина українською →
Украина, Понедельник 07 ноября 2022 15:47
ВСУ атаковали два российских танка и три БМП возле Угледара (видео) Фото: ВСУ уничтожили два российских танка и три БМП возле Угледара (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинским военным удалось атаковать два российских танка и три боевых машины пехоты в районе Угледара (Донецкая область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Управления стратегических коммуникаций ВСУ

"Два российских танка Т-72Б3 и три боевых машины пехоты БМП-2 атаковали военные", - говорится в сообщении.

Вражескую технику украинские военные атаковали с артиллерии, противотанковых ракетных комплексов и фугасов.

"Такой результат "шинковки" россиян 72-й механизированной бригадой под Павловкой Донецкой области", - добавили напоследок.

Напомним, что бойцы спецназа "Альфа" одним ударом уничтожили сразу три БМП россиян на Харьковском направлении.

Также ВСУ уничтожили танк и БМП оккупантов в Донецкой области.

Кроме того, спецподразделение СБУ показало на видео уничтожение российской БМП-3 и двух позиций оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Донецкая область Война в Украине
NEWS
В Украину прибыли системы ПВО NASAMS и Aspide, - Резников
В Украину прибыли системы ПВО NASAMS и Aspide, - Резников
DAILY
Почему Запад не спешит передавать Украине авиацию. И каких самолетов не хватает ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент Почему Запад не спешит передавать Украине авиацию. И каких самолетов не хватает ВСУ