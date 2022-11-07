ВСУ атаковали два российских танка и три БМП возле Угледара (видео)

Украинским военным удалось атаковать два российских танка и три боевых машины пехоты в районе Угледара (Донецкая область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Управления стратегических коммуникаций ВСУ

"Такой результат "шинковки" россиян 72-й механизированной бригадой под Павловкой Донецкой области", - добавили напоследок.

Вражескую технику украинские военные атаковали с артиллерии, противотанковых ракетных комплексов и фугасов.

"Два российских танка Т-72Б3 и три боевых машины пехоты БМП-2 атаковали военные", - говорится в сообщении.

Напомним, что бойцы спецназа "Альфа" одним ударом уничтожили сразу три БМП россиян на Харьковском направлении.

Также ВСУ уничтожили танк и БМП оккупантов в Донецкой области.

Кроме того, спецподразделение СБУ показало на видео уничтожение российской БМП-3 и двух позиций оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.