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Бійці "Альфа" одним ударом знищили одразу три БМП росіян (відео)

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Україна, Неділя 06 листопада 2022 10:49
Бійці "Альфа" одним ударом знищили одразу три БМП росіян (відео) Фото: три БМП росіян 6 листопада знищили бійці "Альфа" (ілюстрація/t.me ok_pivnich1)
Автор: Наталія Гурковська

Бійці спецназу "Альфа" одним ударом знищили одразу три БМП росіян на Харківському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Ще три спалені БМП на Харківському напрямку - робота спеців ЦСО "А" СБУ. Наші спецпризначенці виявили місце скупчення техніки та знищили цілі вогнем з 120-мм міномету", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають військові, після удару по цілях трапилась детонація боєкомплекту.

Як повідомлялось, за останню добу ЗСУ знищили ще 490 окупантів. Всього з початку повномасштабної війни РФ втратила майже 76 тисяч своїх військових.

Нагадаємо, ЗСУ минулої доби відбили атаки російської армії поблизу 14 населених пунктів на сході України.

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