Бійці "Альфа" одним ударом знищили одразу три БМП росіян (відео)

Бійці спецназу "Альфа" одним ударом знищили одразу три БМП росіян на Харківському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

"Ще три спалені БМП на Харківському напрямку - робота спеців ЦСО "А" СБУ. Наші спецпризначенці виявили місце скупчення техніки та знищили цілі вогнем з 120-мм міномету", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають військові, після удару по цілях трапилась детонація боєкомплекту.