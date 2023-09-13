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ЗСУ атакували бухту Севастополя ракетами Storm Shadow, - Sky News

Фото: Україна застосувала ракети Storm Shadow (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Україна застосувала британські крилаті ракети Storm Shadow для масштабного удару по штабу Чорноморського флоту Росії в окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

штабу Чорноморського флоту РФ

Удар по Севастополю

Вночі 13 вересня в окупованому Севастополі пролунали вибухи. Пізніше Міноборони РФ заявило про нібито атаку. Як стверджують росіяни, 10 крилатих ракет намагалися вдарити по судноремонтному заводу ім. С. Орджонікідзе у Севастополі, 7 з них нібито збили.
 

Крім того, росіяни звинувачують Україну в атаці на кораблі Чорноморського флоту безекіпажними катерами.

Після атаки на території Севастопольського морського заводу виникла пожежа, її зафіксували супутники NASA. Загоряння спалахнула у Південній та Корабельній бухтах Севастополя.

Більше про нічні події у Севастополі та пошкодження кораблів - у матеріалі РБК-Україна.

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