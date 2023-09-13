ЗСУ атакували бухту Севастополя ракетами Storm Shadow, - Sky News

Україна застосувала британські крилаті ракети Storm Shadow для масштабного удару по штабу Чорноморського флоту Росії в окупованому Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
штабу Чорноморського флоту РФ
Вночі 13 вересня в окупованому Севастополі пролунали вибухи. Пізніше Міноборони РФ заявило про нібито атаку. Як стверджують росіяни, 10 крилатих ракет намагалися вдарити по судноремонтному заводу ім. С. Орджонікідзе у Севастополі, 7 з них нібито збили.
Крім того, росіяни звинувачують Україну в атаці на кораблі Чорноморського флоту безекіпажними катерами.
Після атаки на території Севастопольського морського заводу виникла пожежа, її зафіксували супутники NASA. Загоряння спалахнула у Південній та Корабельній бухтах Севастополя.
Більше про нічні події у Севастополі та пошкодження кораблів - у матеріалі РБК-Україна.
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