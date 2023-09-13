ВСУ атаковали бухту Севастополя ракетами Storm Shadow, - Sky News

Украина применила британские крылатые ракеты Storm Shadow для масштабного удара по штабу Черноморского флота России в оккупированном Крыму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Ночью 13 сентября в оккупированном Севастополе раздались взрывы. Позже Минобороны РФ заявило о якобы атаке. Как утверждают россияне, 10 крылатых ракет пытались ударить по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в Севастополе, 7 из них якобы сбиты.
Кроме того, россияне обвиняют Украину в атаке на корабле Черноморского флота без экипажных катеров.
После атаки на территории Севастопольского морского завода возник пожар, его зафиксировали спутники NASA. Возгорание загорелось в Южной и Корабельной бухтах Севастополя.
Больше о ночных событиях в Севастополе и повреждениях кораблей - в материале РБК-Украина.
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