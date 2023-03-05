У ЗС Канади показали, як навчають українских військових опановувати танки Leopard 2
Канадські військові разом із польськими та норвезькими колегами у Великій Британії навчають бійців ЗСУ опановувати німецькі танки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter збройних сил Канади.
Зазначається, що минулого місяця службовці проводили бойові стрільби та вивчали основи використання Leopard 2.
This past month, CAF members in the United Kingdom and Poland, instructed Ukrainian recruits on live-fire training and Leopard 2 tank fundamentals alongside the Polish and Norwegian Armed Forces. #OpUNIFIER pic.twitter.com/owIhZb5jW5— Canadian Armed Forces (@CanadianForces) March 2, 2023
Нагадаємо, що українські військові проходять навчання на танках Leopard 2 також у Німеччині.
До слова, раніше ми повідомляли про те, що Польща прагне скоротити час навчання бійців ЗСУ на бойових танках Leopard із десяти до п'яти тижнів.
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