У ЗС Канади показали, як навчають українских військових опановувати танки Leopard 2

Зазначається, що минулого місяця службовці проводили бойові стрільби та вивчали основи використання Leopard 2.

This past month, CAF members in the United Kingdom and Poland, instructed Ukrainian recruits on live-fire training and Leopard 2 tank fundamentals alongside the Polish and Norwegian Armed Forces. #OpUNIFIER pic.twitter.com/owIhZb5jW5