ua ru
Вс, 05 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В ВС Канады показали, как учат украинских военных овладевать танками Leopard 2

Новина українською →
Воскресенье 05 марта 2023 00:33
В ВС Канады показали, как учат украинских военных овладевать танками Leopard 2 Фото: В ВС Канады показали, как учат украинских военных овладевать танками Leopard 2 (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Канадские военные вместе с польскими и норвежскими коллегами в Великобритании учат бойцов ВСУ овладевать немецкими танками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter вооруженных сил Канады.

В прошлом месяце служащие проводили боевые стрельбы и изучали основы использования Leopard 2.

Напомним, что украинские военные проходят обучение на танках Leopard 2 также в Германии.

К слову, ранее мы сообщали о том, что Польша стремится сократить время обучения бойцов ВСУ на боевых танках Leopard с десяти до пяти недель.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Канада Помощь Украине Война России против Украины
NEWS
Уничтожен самолет, 10 бронемашин и 820 оккупантов: названы новые потери России
Уничтожен самолет, 10 бронемашин и 820 оккупантов: названы новые потери России
DAILY
Андрей Костин: Партнеры должны быть храбрыми и поддержать Спецтрибунал над Путиным
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Андрей Костин: Партнеры должны быть храбрыми и поддержать Спецтрибунал над Путиным