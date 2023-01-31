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Польща хоче удвічі скоротити час навчання українців на танках Leopard, - Reuters

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Польща, Вівторок 31 січня 2023 22:08
Польща хоче удвічі скоротити час навчання українців на танках Leopard, - Reuters Фото: Польща хоче удвічі скоротити час навчання українців на танках Leopard (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Польща прагне скоротити час навчання українських військових на бойових танках Leopard з десяти до п’яти тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Reuters.

За даними видання, у селі Свентошув на заході Польщі, неподалік від кордону з Німеччиною, розташований один із трьох тренувальних центрів Leopard у Європі.

Польські військові відмовилися підтвердити, де саме проходитимуть навчання українських військових, але військові експерти кажуть, що найімовірнішим місцем є саме цент в Свентошув.

"Можливо або ймовірно, що навчання українських екіпажів танкам Leopard проходитиме у Свентошуві, але не можна виключати й інших місць", - сказав військовий експер Якуб Павловський.

У навчальному центрі, обладнаному тренажерами, можуть проходити навчання одразу 14 екіпажів по чотири людини в кожному. Досі навчання на Leopard займало близько 10 тижнів, проте, за словами інструкторів, цей час можна скоротити до п’яти.

"Якщо ми інтенсифікуємо навчання (шляхом максимального збільшення кількості - ред.) інструкторів, наш час і наші вихідні, ми зможемо навчити цілий екіпаж за п’ять тижнів", - сказав командир польського навчального центру Leopard майор Мацей Банашинський.

Нагадаємо, за даними західних ЗМІ,в Польщі розгорнули приховану майстерню для ремонту техніки та артилерії з України.

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