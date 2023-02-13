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Українські військові розпочали навчання на танках Leopard у Німеччині

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Понеділок 13 лютого 2023 14:11
Українські військові розпочали навчання на танках Leopard у Німеччині Фото: українські військові розпочали навчання на танках Leopard у Німеччині (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Українські військові у понеділок, 13 лютого, розпочали навчання на танках Leopard 2 у Німеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

"Навчання в основному проходитиме в школі танкових військ у Мюнстері, Нижня Саксонія. Вони мають бути завершені до кінця першого кварталу, щоб синхронізувати її (підготовку військових - ред.) з передачею танків", - заявила прес-секретар Міноборони ФРН.

Кількість військових, яких Німеччина планує навчити управлінню танками Leopard 2, не повідомляється.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Польща прагне скоротити час навчання українських військових на бойових танках Leopard із десяти до п'яти тижнів.

Як відомо, західні партнери передадуть Україні 321 танк у рамках військової допомоги через російське вторгнення.

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