Зеленський в США Мирні переговори Війна в Україні

Зруйновано корпус університету: який вигляд має СумДУ після атаки (фото)

Фото: Сумський державний університет (sumdu.edu)
Автор: РБК-Україна

Російська армія знову атакувала Суми - під удар потрапив Сумський державний університет. Внаслідок обстрілів ракетою та дронами один із корпусів зруйновано, ще один пошкоджено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Кордон.Медіа" у Telegram.

Увечері 17 серпня армія РФ завдала ракетного удару по Сумах. Внаслідок атаки пошкоджено головний корпус Сумського державного університету (СумДУ). Вже вночі, 18 серпня, ворог здійснив новий удар - цього разу чотирма дронами-камікадзе. Один із корпусів університету було фактично зруйновано.

Працівники університету зараз намагаються врятувати те, що залишилося після обстрілів. Разом із рятувальниками вони виносять із приміщень меблі та техніку, що вціліли.

Також у місті пошкоджено житлові будинки - у двох п’ятиповерхівках вибило вікна та зруйнувало балконні рами.

Для мешканців, чиї оселі постраждали від ударів, у дворі будинків на вулиці Миколи Сумцова, 4 та 8, розгорнуто мобільний штаб. Він працюватиме до 17:00.

 
Фото: наслідки атаки РФ, Сумський державний університет (Кордон.Медіа)

Це вже не перша атака на СумДУ

Росія вже не вперше обстрілює Сумський державний університет. Зокрема, 3 вересня 2024 року по навчальному корпусу вже завдавали удару. А 13 квітня цього року росіяни атакували Суми двома балістичними ракетами - тоді загинули 35 людей, було пошкоджено корпус університету та конгрес-центр.

Нагадаємо, 15 серпня окупанти вдарили дроном по ринку в центрі Сум. Внаслідок атаки на цивільному об’єкті виникла пожежа. На щастя, обійшлось без постраждалих.

Водночас у Міністерстві оборони РФ заявили, що вони нібито н"е здійснювали ударів по Сумах чи інших українських містах". І по традиції, цинічно звинуватили Україну у "провокації", прив’язавши це до майбутньої зустрічі Путіна з Трампом.

