Росіяни атакували дронами передмістя Сум, спалахнула пожежа

Сумська область, Понеділок 18 серпня 2025 04:56
Росіяни атакували дронами передмістя Сум, спалахнула пожежа Ілюстративне фото: ворог вдруге за ніч атакував передмістя міста Суми (facebook.com/DSNSPOLTAVA)
Автор: Валерій Савицький

Внаслідок обстрілу російськими ударними дронами, в Сумській громаді пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова.

За його словами, попередньо, удару було завдано чотирма безпілотниками по цивільній інфраструктурі.

"Внаслідок влучань виникла пожежа, горить нежитлова будівля. Загроза повторних атак ускладнює ліквідацію наслідків", - зазначив Григоров.

Начальник ОВА додав, що попередньо внаслідок обстрілу жертв немає. Інформація про постраждалих і масштаби пошкоджень уточнюється.

Григоров також оприлюднив фото пожежі з місця прильоту.

Атаки на Сумську область

Цієї ночі російський агресор цілеспрямовано обстрілює Сумську область, зокрема передмістя обласного центру.

Ввечері 17 серпня, загарбники вдарили балістичною ракетою по Сумській громаді. Внаслідок атаки були пошкоджені будівлі навчального закладу.

Близько 04:00 18 серпня у Сумах пролунала серія вибухів на тлі атаки ворожих дронів.

