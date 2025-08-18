Росіяни атакували дронами передмістя Сум, спалахнула пожежа

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова.

За його словами, попередньо, удару було завдано чотирма безпілотниками по цивільній інфраструктурі.

"Внаслідок влучань виникла пожежа, горить нежитлова будівля. Загроза повторних атак ускладнює ліквідацію наслідків", - зазначив Григоров.

Начальник ОВА додав, що попередньо внаслідок обстрілу жертв немає. Інформація про постраждалих і масштаби пошкоджень уточнюється.

Григоров також оприлюднив фото пожежі з місця прильоту.