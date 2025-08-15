ua en ru
Росія цинічно відхрестилася від ударів по Сумах і передмістю Дніпра

Москва, П'ятниця 15 серпня 2025 20:11
Росія цинічно відхрестилася від ударів по Сумах і передмістю Дніпра Фото: Росія вдарила по передмістю Дніпра (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Автор: Іван Носальський

Російська влада заявила, що її війська нібито не атакували сьогодні, 15 серпня, Суми та Дніпро. Вона звинуватила Україну в провокації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Росії в Telegram.

У відомстві країни-агресора написали, що Україна нібито вигадала удари, щоб "сформувати негативне медійне тло з метою зриву майбутніх російсько-американських переговорів в Анкориджі".

"Російські Збройні Сили жодних ударів по м. Суми та інших містах не завдавали", - цинічно повідомило Міноборони РФ.

Жорстокі удари окупантів

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 15 серпня, вдень вдарили по передмістю Дніпра балістичними ракетами. Було пошкоджено маршрутку.

Станом на зараз відомо про одного загиблого та одного пораненого внаслідок атаки ворога.

Трохи згодом після удару по Дніпру росіяни атакували Суми. Цього разу ворожий дрон вдарив по центральному ринку.

Згідно з актуальними даними відомо, що загиблих і постраждалих унаслідок атаки немає.

На цьому тлі президент України Володимир Зеленський звернув увагу, що росіяни вбивають навіть у день переговорів Путіна з Трампом. При цьому жодних сигналів про готовність РФ до завершення війни немає.

Днипро Суми Війна в Україні Ракетний удар Атака дронів
