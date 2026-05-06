НАТО терміново змінює підхід до озброєнь через війну в Україні, - ЗМІ

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що досвід війни в Україні демонструє необхідність прискорення оборонних розробок і переходу від ідеальних рішень до систем, які можна швидко виробляти і застосовувати в бойових умовах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Reuters.

Бойові дії в Україні, пов'язані з вторгненням Росії, стали для оборонної галузі сигналом про зміну пріоритетів.

Головний висновок полягає в тому, що на полі бою важливіша не досконалість озброєння, а його доступність, масштабованість і готовність до негайного використання.

За оцінками експертів, надмірна орієнтація на технологічну "ідеальність" часто призводить до дефіциту озброєнь і затримок постачань, що критично в умовах активних бойових дій.

Досвід компаній і новий підхід до розробок

Генеральний менеджер Robin Radar USA Крістіан Брост зазначив, що в сучасних умовах "недостатньо досконале рішення зараз краще, ніж ідеальне пізніше".

Компанія розробляє радари для виявлення дронів, які вже використовуються Україною та союзниками США.

Він наголосив, що досвід України показує важливість простих і недорогих рішень, які можна швидко впроваджувати й адаптувати.

Аналогічний підхід поширюється і на інші сегменти, включно із системами протидії безпілотникам.

Зміна стратегії на Заході

У країнах НАТО посилюється інтерес до більш масових і дешевих технологій, включно з дронам-перехоплювачами, які розглядаються як альтернатива дорогим ракетним системам ППО.

Марк Рютте раніше заявляв, що альянс занадто повільно впроваджує інновації, а прагнення до ідеалу гальмує розвиток оборонних рішень.

За його словами, пріоритетом має стати швидкість і достатній рівень якості.

Український підхід як модель

Представники оборонної індустрії України зазначають, що в умовах війни ключовим фактором стала практичність.

Системи, які швидко працюють і доступні у великих обсягах, виявляються важливішими за складні та дорогі розробки.

Українська оборонна модель вирізняється швидким циклом виробництва і модернізації, де зміни в техніці можуть впроваджуватися в найкоротші терміни з урахуванням зворотного зв'язку від військових.

Перегляд оборонної стратегії Заходу

Європейські країни і союзники по НАТО все частіше наголошують на необхідності збільшення обсягів недорогого озброєння.

В умовах потенційного затяжного конфлікту високотехнологічні системи можуть виявитися недостатньо гнучкими і занадто дорогими для масштабного застосування.

Експерти сходяться на думці, що баланс між передовими технологіями і масовим виробництвом стає ключовим викликом для оборонної галузі Заходу.