Зрозуміла мова для Росії. Подоляк пояснив необхідність ЗСУ в касетних боєприпасах

За словами Михайла Подоляка, касетні боєприпаси є вкрай важливими для наших воїнів, зокрема вони:

компенсують снарядний дефіцит;

частково відновлять паритет на полі бою.

"Враховуючи той факт, що Росія вже більше року використовує цей тип боєприпасу в Україні, це, щонайменше, справедливо. А за великим рахунком, з Росією потрібно розмовляти тільки зрозумілою їй мовою - пропорційною силою", - пояснив Подоляк.

Касетні боєприпаси для України

В рамках нового пакету військової допомоги США для України, наша країна отримає касетні боєприпаси та інше озброєння. Як відзначив лідер Штатів Джо Байден, снаряди допоможуть нашим воїнам продовжити контрнаступ.

Зокрема міністр оборони України Олексій Резніков розвіяв страхи щодо передачі касетних боєприпасів та назвав 5 головних принципів в їх використанні.