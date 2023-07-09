Понятный язык для России. Подоляк объяснил необходимость ВСУ в кассетных боеприпасах

По словам Михаила Подоляка, кассетные боеприпасы крайне важны для наших воинов, в частности они:

компенсируют снарядный дефицит;

частично восстановят паритет на поле боя.

"Учитывая тот факт, что Россия уже больше года использует этот тип боеприпаса в Украине, это, по меньшей мере, справедливо. А по большому счету, с Россией нужно разговаривать только понятным ей языком - пропорциональной силой", - пояснил Подоляк.

Кассетные боеприпасы для Украины

В рамках нового пакета военной помощи США для Украины наша страна получит кассетные боеприпасы и другое вооружение. Как отметил лидер Штатов Джо Байден, снаряды помогут нашим воинам продолжить контрнаступление.

В частности, министр обороны Украины Алексей Резников развеял страхи по передаче кассетных боеприпасов и назвал 5 главных принципов в их использовании.