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Понятный язык для России. Подоляк объяснил необходимость ВСУ в кассетных боеприпасах

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Воскресенье 09 июля 2023 13:31
Понятный язык для России. Подоляк объяснил необходимость ВСУ в кассетных боеприпасах Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Кассетные боеприпасы помогут компенсировать снарядный дефицит у наших военных. В то же время это понятный язык для России.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter-аккаунт.

По словам Михаила Подоляка, кассетные боеприпасы крайне важны для наших воинов, в частности они:

  • компенсируют снарядный дефицит;
  • частично восстановят паритет на поле боя.

"Учитывая тот факт, что Россия уже больше года использует этот тип боеприпаса в Украине, это, по меньшей мере, справедливо. А по большому счету, с Россией нужно разговаривать только понятным ей языком - пропорциональной силой", - пояснил Подоляк.

Кассетные боеприпасы для Украины

В рамках нового пакета военной помощи США для Украины наша страна получит кассетные боеприпасы и другое вооружение. Как отметил лидер Штатов Джо Байден, снаряды помогут нашим воинам продолжить контрнаступление.

В частности, министр обороны Украины Алексей Резников развеял страхи по передаче кассетных боеприпасов и назвал 5 главных принципов в их использовании.

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