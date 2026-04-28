Удари по Туапсе Крадене зерно в Ізраїлі Ормузька протока Війна в Україні

"Зробимо кадрові висновки": Зеленський попередив про відповідальність за підготовку до зими

21:44 28.04.2026 Вт
2 хв
Люди мають буди зі світлом і теплом за будь-якого розвитку подій
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)

Україна готує свою енергетику до наступного опалювального сезону. У тих громадах, які відставатимуть від графіків, будуть кадрові висновки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Читайте також: Зеленський розкритикував Київ та назвав аутсайдерів підготовки до зими

"Є вже роботи по ремонту і відновленню в усіх регіонах, працюємо і по альтернативній генерації, і по росту енергетичних зв'язків із партнерами. У кожному місті України: і в Києві, де зимою було важко, і в інших наших містах, у кожній громаді має бути резерв", - зазначив він.

Глава держави наголосив, що у людей має бути електрика та опалення за будь-якого розвитку подій. Він додав, що стійкість України у таких умовах, а також успіхи на фронті на відповіді на російські удари - це "поштовхи агресора до дипломатії".

Зеленський розповів, що на п'ятницю, 1 травня, призначив нараду з урядовцями, військовими, представниками місцевої влади та енергетичних компаній.

"Щоб там, де зараз є відставання від графіка робіт, де потрібне додаткове фінансування, додаткові генераційні проєкти, - щоб були ухвалені рішення. Якщо треба буде РНБО, проведем РНБО. Якщо потрібні будуть кадрові висновки, зробимо кадрові висновки. Відповідальність за підготовку до зими - персональна", - підкреслив президент.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Юлія Свириденко представила план захисту водопостачання на наступний опалювальний сезон. Кабмін уже виділив понад 22 млрд гривень на захист 576 ключових об'єктів, а для водоканалів передбачено 26 окремих проєктів у 10 громадах загальною вартістю 12,7 млрд гривень.

Зазначимо, що у газових сховищах планують накопичити не менше 14,6 млрд куб. м газу. Міністр енергетики назвав 13,2 млрд куб. м критично необхідним мінімумом, який дасть змогу пройти зиму навіть за умов масованих атак і сильних морозів.

РБК-Україна раніше писало, що потрібно зробити ОСББ, житловим та обслуговуючим кооперативам, а також управителям багатоквартирних будинків, щоб отримати гроші на альтернативні джерела енергії від держави.

