Зеленський розкритикував Київ та назвав аутсайдерів підготовки до зими

Для областей, міст та громад України затверджені плани щодо підготовки до наступного опалювального сезону. Проте Київ та кілька областей відстають від графіка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Глава держави нагадав, що всі регіони та міста мають затверджені плани стійкості. Ці документи визначають, які завдання мають бути виконані, щоб українці гарантовано були з теплом та світлом взимку, попри будь-які загрози.

"Термін реалізації планів стійкості для всіх міст та громад - 1 вересня цього року. Відповідно, є жорсткий графік укладання договорів і виконання робіт, який повинен бути реалізований усіма обласними та місцевими владами. На жаль, станом на сьогодні не всі регіони працюють саме так, як треба для захисту людей", - зазначив президент.

Які області відстають від графіка

Зеленський зауважив, що окрему увагу під час селектора з регіонами за участі прем'єра Юлії Свириденко та урядовців приділили Донецькій, Чернігівській, Львівській, Полтавській та Кіровоградській областям, Запоріжжю, Херсону та Києву.

"У столиці очевидно не вистачає розуміння, що наступної зими достатні резервні джерела електро- та теплопостачання повинні бути забезпечені для всіх районів міста", - підкреслив він.

Президент додав, що на Львівщині є питання по кількох енергооб'єктах, і наголосив на потребі визначили, хто саме повинен відповідати за вчасне виконання державного завдання.

Крім того, Зеленський доручив командувачу Повітряних сил ЗСУ разом з міністром оборони пропрацювати з керівниками Херсону, Запоріжжя, Чернігівської та Харківської областей додаткове забезпечення перехоплювачами й тренування екіпажів.