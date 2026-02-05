Гроші надійдуть за 48 годин: в Україні розпочалися виплати за програмою "СвітлоДім"

В Україні розпочалися перші виплати за державною програмою "СвітлоДім". Кошти для схвалених заявок надійдуть уже протягом 48 годин.

Перші виплати - вже за дві доби За словами Кулеби, держава вже отримала та опрацювала перші заявки від учасників програми. Частину з них схвалено, і перші виплати будуть перераховані заявникам протягом 48 годин. Він зазначив, що комісія з розгляду заявок засідає щодня, аби максимально швидко ухвалювати рішення. Якщо в заявці є помилки Частина заявок потребує доопрацювання. У таких випадках районні державні адміністрації напряму контактуватимуть із заявниками, допомагатимуть виправити помилки та повторно подати документи. "Мета програми - не формальні відмови, а реальна допомога багатоквартирним будинкам у встановленні автономного живлення", - наголосив Кулеба. Де можна відкрити рахунок Станом на зараз спеціальний рахунок для участі у програмі "СвітлоДім" можна відкрити у "Ощадбанку", "Райффайзен Банку", "Укргазбанку". Уряд також працює над розширенням переліку банків-партнерів.

Програма "СвітлоДім" Нагадаємо, програма "СвітлоДім" розрахована на ОСББ, управителів багатоквартирних будинків, житлові кооперативи. Вона спрямована на підтримку встановлення автономних систем живлення в багатоквартирних будинках. ОСББ, керуючі компанії та житлові кооперативи можуть отримати від 100 до 300 тисяч гривень на генератори, акумулятори, інвертори чи сонячні панелі. Заявки вже приймають через сайт svitlodim.gov.ua або портал "Дія". Рішення ухвалюють протягом 48 годин, а кошти потрібно використати за 45 днів. Обладнання та постачальника обирають самі мешканці. Поки що програма працює у Києві та Київській області, але її мета - дати будинкам реальний шанс мати світло, воду й тепло навіть під час тривалих блекаутів.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.