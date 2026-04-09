Резервне обладнання та нові мережі: Свириденко озвучила план захисту водопостачання

21:35 09.04.2026 Чт
Що уряд вже зробив для захисту критичних об'єктів?
Резервне обладнання та нові мережі: Свириденко озвучила план захисту водопостачання Фото: Конгрес місцевих та регіональних влад в Ужгороді (t.me/svyrydenkoу)

В Україні розпочалася активна підготовка до наступного опалювального сезону із фокусом на захист критичної інфраструктури та стабільне водопостачання. Уряд уже виділив понад 22 млрд гривень на захист найбільш пріоритетних об'єктів.

Про це заявила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Telegram-канал.

Пріоритети підготовки до зими

Під час Конгресу місцевих та регіональних влад в Ужгороді обговорили виконання Планів стійкості регіонів.

За словами Свириденко, через постійні атаки РФ усі області перебувають у зоні ризику, тому темпи підготовки мають бути максимально високими по всій країні.

Основними напрямками роботи визначено - захист критичної інфраструктури, розвиток розподіленої генерації, забезпечення резервного тепло- та водопостачання.

Модернізація систем водопостачання

Окрему увагу приділили водоканалам, які також є цілями ворожих ударів.

Плани стійкості передбачають реалізацію 26 проєктів у 10 громадах, що включають кільцювання мереж та встановлення резервного обладнання. Загальна вартість цих заходів оцінюється у 12,7 млрд гривень.

"Наступну зиму люди мають проходити зі світлом, теплом і водою навіть у найскладніших умовах", - наголосила очільниця уряду.

Фінансування та відповідальність громад

Наразі Кабінет міністрів забезпечив фінансування перших робіт у розмірі 22,1 млрд гривень. Ці кошти спрямовані на захист 576 ключових об’єктів.

Тепер уряд очікує від областей чітких планів співфінансування з місцевих бюджетів. Громади мають визначити ресурс, який вони готові надати для якнайшвидшого укладання контрактів.

"Усе, що можна зробити зараз - робимо зараз", - додала Юлія Свириденко.

Підготовка до зими

Нагадаємо, український уряд уже розпочав масштабну підготовку до наступного опалювального сезону, загальну вартість якої оцінюють у 278 млрд гривень. До цих робіт планують залучити міжнародних партнерів.

Зокрема, згідно з базовим сценарієм, до початку холодів у підземних сховищах планують накопичити 14,6 млрд куб. м газу.

Окрім накопичення ресурсів, пріоритетними завданнями є відновлення зруйнованих об'єктів енергосистеми, встановлення нової генерації та ремонт ліній електропередач.

Також президент України Володимир Зеленський раніше попереджав, що Росія готує нову хвилю атак, де цілями, окрім енергетики, стануть логістика та водопостачання. За його словами, окупанти прагнуть створити в Україні критичні проблеми саме з доступом до води.

