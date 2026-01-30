Як отримати гроші на генератор та сонячні панелі для будинку: покрокова інструкція

В Україні стартувала подача заявок на державну програму "СвітлоДім", спрямовану на забезпечення багатоквартирних будинків альтернативними джерелами енергії.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на офіційний Telegram-канал Міністерства розвитку громад та територій України .

Заявки можуть подавати ОСББ, житлові та обслуговуючі кооперативи, а також управителі багатоквартирних будинків будь-якої форми власності через сайт svitlodim.gov.ua або через електронний кабінет на порталі "Дія".

Підготовка до подачі

Перед подачею заявки необхідно відкрити рахунок зі спеціальним режимом для зарахування та цільового використання державної допомоги.

Це можна зробити в АТ "Ощадбанк" або в будь-якому іншому банку, який приєднається до програми. Перелік банків-партнерів регулярно оновлюватиметься на ресурсах Мінрозвитку.

На що можна використати кошти

Фінансування програми передбачає придбання генераторів (бензинових, дизельних або газових), інверторів, акумуляторів, високовольтних батарей та сонячних панелей, що допоможе будинкам підготуватися до можливих перебоїв з електропостачанням.

Програма дає можливість мешканцям самостійно обирати обладнання та постачальника, щоб підтримувати роботу ліфтів, водопостачання, освітлення та опалення навіть під час перебоїв з електроенергією.

Розмір допомоги

Сума допомоги варіюється від 100 до 300 тис. грн для одного багатоквартирного будинку.

Розмір фінансування залежить від кількох факторів: