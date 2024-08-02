Зрада чи ні? Чому виник скандал з відновленням "Охматдиту" та що буде далі

Лікарня "Охматдит" оприлюднила офіційну заяву щодо скандалу, який розгорівся напередодні , через відбудову пошкодженого російською ракетою корпусу. Українців обурило те, що переможцем тендеру стала маловідома компанія, у якої один із найдорожчих прайсів на ремонт.

РБК-Україна із посиланням на заяви міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка та головного лікаря "Охматдиту" Володимира Жовніра під час прес-конференції розповідає усе, що відомо про скандал і якими будуть подальші кроки у відновленні відділення корпусу лікарні.

Деталі скандалу із тендером

У тендері на відбудову брали участь 14 учасників. Благодійний фонд "Охматдит" вибрав переможцем ТОВ "Буд-технолоджі". Послуги цієї компанії - треті у рейтингу найвищих цін. Загальна сума відновлення корпусу за їхніми розцінками становила - 307 млн грн.

Натомість інші учасники тендеру пропонували відновити корпус за суму від 42 до 286 млн гривень. При цьому раніше у лікарні заявили, що проведений конкурсний відбір не є тендером в розумінні Закону України "Про публічні закупівлі", а є приватним конкурсом, організованим з метою відкритого та добросовісного використання коштів, пожертвуваних громадянами.

Відомо, що деякі учасники були усунені через порушення принципу доброчесності, зокрема, через відкриті кримінальні провадження.

Для відбудови "Охматдиту" проведуть новий тендер (фото: РБК-Україна)

Чому переможцем став "Буд-технолоджі"

Представники лікарні "Охматдит" та благодійного фонду пояснили, що кожен учасник тендеру оцінювався за 4 критеріями, на основі яких виставляли бали. Компанія "Буд-технолоджі" опинилася у трійці лідерів.

"Буд-технолоджі" був серед потенційних переможців, двоє інших учасників вибули, оскільки мали ознаки недоброчесності. Тому ми оголосили, що у нас є потенційний переможець і надали інформацію максимально відкрито. Я вдячний, що це викликало резонанс", - заявив Жовнір.

Вже згодом виявилося, що компанія "Буд-технолоджі" не має на балансі необхідного обладнання для ремонту "Охматдиту". При цьому представники лікарні пояснили, що на момент вибору підрядників, розглядали тільки ті документи, які надали учасники.

Наголосимо, що за результатами першого тендеру "Буд-технолоджі" було тільки рекомендовано для укладання договору, але самого підписання не було.

Додамо також, що ТОВ "Буд-технолоджі" зареєстрована у Запоріжжі. У державних тендерах компанія участі не брала.

Подальші кроки "Охматдиту"

Після набуття резонансу щодо результатів тендеру МОЗ та "Охматдит" ініціюють створення наглядово-ревізійної ради. До неї увійдуть 6 благодійників, які найбільше задонатили, а також по одному представнику від МОЗу та лікарні, і представники будівельних підрядників - загалом 15 осіб.

Раду повинні створити протягом тижня, вона розробить критерії, за якими виберуть підрядника для відновлення "Охматдит". Після цього проведуть тендер через Prozorro. Тож усіх підрядників закликають долучитися до конкурсу.

На питання, чи зможуть взяти участь у тендері компанії, які подавались на перший конкурс, очільник МОЗ відповів наступне.

"Я хочу, щоб були розроблені критерії на основі наглядово-ревізійної ради, щоб все було прозоро. Далі гратиме питання ціни", - заявив Віктор Ляшко.

Скільки грошей задонатили на "Охматдит"

На пресконференції очільник МОЗ також повідомив, що на благодійний рахунок безпосередньо закладу "Охматдит" надійшло 312 мільйонів гривень, на благодійний фонд "Охматдиту" - 378 мільйонів гривень, 320 мільйонів гривень зібрали через платформу UNITED24, ще 100 мільйонів гривень держава надасть з резервного фонду.

Крім цього, фонд Говарда Баффета виділив умовно 11,2 мільйона доларів, але він привозить допомогу у вигляді обладнання. Також 1 мільйон доларів виділила Литва, а Німеччина заявила, що хоче надати 10 мільйонів євро.

У лікарні "Охматдит" наголосили, що жодна гривня із фонду, яка надійшла на відновлення лікарні, ще не була використана.

"Благодійний фонд "Охматдиту" перерахує кошти на казначейський рахунок закладу, тож наступний тендер відбудеться вже в електронній системі Prozorro та за правилами публічних закупівель. До проведення тендеру буде залучене ДП "Медичні закупівлі", - розповів очільник МОЗ.

Нагадаємо, що одразу після російської атаки на "Охматдит" 8 липня у лікарні відкрили збір на 100 млн гривень на відновлення. Українці задонатили цю суму за перших дві години.

Наслідки російської атаки на "Охматдит" 8 липня (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)