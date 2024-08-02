"Зрада" или нет? Почему возник скандал с восстановлением "Охматдета" и что будет дальше

Больница "Охматдет" обнародовала официальное заявление по поводу скандала, который разгорелся накануне из-за восстановления поврежденного российской ракетой корпуса. Украинцев возмутило, что победителем тендера стала малоизвестная компания, у которой один из самых дорогих прайсов на ремонт.

РБК-Украина со ссылкой на заявления министра здравоохранения Виктора Ляшко и главврача "Охматдета" Владимира Жовнира во время пресс-конференции рассказывает все, что известно о скандале и какими будут дальнейшие шаги в восстановлении отделения корпуса больницы.

Детали скандала с тендером

В тендере на восстановление участвовало 14 участников. Благотворительный фонд "Охматдет" выбрал победителем ООО "Буд-технолоджі". Услуги этой компании - третьи в рейтинге самых высоких цен. Общая сумма восстановления корпуса по их расценкам составила - 307 млн грн.

Другие участники тендера предлагали восстановить корпус за сумму от 42 до 286 млн гривен. При этом ранее в больнице заявили, что проведенный конкурсный отбор не является тендером в понимании Закона Украины "О публичных закупках", а является частным конкурсом, организованным для открытого и добросовестного использования средств, пожертвованных гражданами.

Известно, что некоторые участники были устранены из-за нарушения принципа добропорядочности, в частности, из-за возбуждения уголовных дел.

Для восстановления "Охматдета" проведут новый тендер (фото: РБК-Украина)

Почему победителем стал "Буд-технолоджі"

Представители больницы "Охматдет" и благотворительного фонда объяснили, что каждый участник тендера оценивался по 4 критериям, на основе которых выставлялись баллы. Компания "Буд-технолоджі" оказалась в тройке лидеров.

"Буд-технолоджі" был среди потенциальных победителей, двое других участников выбыли, поскольку имели признаки неблагочестия. Поэтому мы объявили, что у нас есть потенциальный победитель и предоставили информацию максимально открыто. Я благодарен, что это вызвало резонанс", - заявил Жовнир.

Уже впоследствии оказалось, что компания "Буд-технолоджі" не имеет на балансе необходимого оборудования для ремонта "Охматдета". При этом представители больницы объяснили, что на момент выбора подрядчиков рассматривали только те документы, которые предоставили участники.

Отметим, что по результатам первого тендера "Буд-технолоджі" было только рекомендовано для заключения договора, но самого подписания не было.

Добавим также, что ООО "Буд-технолоджі" зарегистрировано в Запорожье. В государственных тендерах компания не участвовала.

Дальнейшие шаги "Охматдета"

После резонанса из-за результатов тендера Минздрав и "Охматдет" инициируют создание наблюдательно-ревизионного совета. В него войдут 6 благотворителей, которые больше всего задонатили, а также по одному представителю от Минздрава и больницы, и представители строительных подрядчиков - всего 15 человек.

Совет должен быть создан в течение недели, он разработает критерии, по которым выберут подрядчика для восстановления "Охматдета". После этого проведут тендер через Prozorro. Все подрядчики, которые отвечают критериям, призывают подаваться на конкурс.

На вопрос, смогут ли принять участие в тендере компании, которые подавались на первый конкурс, глава Минздрава ответил следующее.

"Я хочу, чтобы были разработаны критерии на основе наблюдательно-ревизионного совета, чтобы все было прозрачно. Дальше будет играть вопрос цены", - заявил Виктор Ляшко.

Сколько денег задонатили на "Охматдет"

На пресс-конференции глава Минздрава также сообщил, что на благотворительный счет непосредственно заведения "Охматдет" поступило 312 миллионов гривен, на благотворительный фонд "Охматдет" - 378 миллионов гривен, 320 миллионов гривен собрали через платформу UNITED24, еще 100 миллионов гривен государство предоставит из резервного фонда.

Кроме того, фонд Говарда Баффета выделил условно 11,2 миллиона долларов, но он привозит помощь в виде оборудования. Также 1 миллион долларов выделила Литва, а Германия заявила, что хочет выделить 10 миллионов евро.

В больнице "Охматдет" отметили, что ни одна гривна из фонда, поступившая на восстановление больницы, еще не была использована.

"Благотворительный фонд "Охматдета" перечислит средства на казначейский счет заведения, поэтому следующий тендер состоится уже в электронной системе Prozorro и по правилам публичных закупок. К проведению тендера будет привлечено ГП "Медицинские закупки", - рассказал глава Минздрава.

Напомним, что сразу после российской атаки на "Охматдет" 8 июля в больнице открыли сбор на 100 млн. гривен на восстановление. Украинцы задонатили эту сумму за первые два часа.

Последствия российской атаки на "Охматдет" 8 июля (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)