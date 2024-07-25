У російській ракеті, яка ударила по "Охматдиту", був американський чіп, - NYT

Цього місяця російські окупанти атакували ракетою дитячу лікарню "Охматдит" в Києві. Виявилось, що крилата ракета РФ могла бути оснащена мікросхемою з США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Вдень 8 липня російська ракета влетіла в дитячу лікарню в Києві, в результаті чого двоє людей загинули та ще 10 отримали поранення, в тому числі серед постраждалих семеро дітей.

За даними Національного агентства з питань запобігання корупції України, крилата ракета дальнього радіусу дії Х-101, випущена по Києву, була оснащена електронікою американських виробників мікросхем, на які були накладені торговельні санкції.

Американський чіп в російській ракеті

За даними видання, одним з важливих чіпів у російських ракетах була польова програмована матриця воріт (Field Programmable Gate Array, або F.P.G.A.), вироблена американськими компаніями Advanced Micro Devices та Intel.

Цей чіп використовується у пожежних сигналізаціях, інтернет-модемах, ракетах і безпілотниках для блискавичної обробки даних і заборонений для продажу в Росію.