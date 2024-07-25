У російській ракеті, яка ударила по "Охматдиту", був американський чіп, - NYT
Цього місяця російські окупанти атакували ракетою дитячу лікарню "Охматдит" в Києві. Виявилось, що крилата ракета РФ могла бути оснащена мікросхемою з США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
Вдень 8 липня російська ракета влетіла в дитячу лікарню в Києві, в результаті чого двоє людей загинули та ще 10 отримали поранення, в тому числі серед постраждалих семеро дітей.
За даними Національного агентства з питань запобігання корупції України, крилата ракета дальнього радіусу дії Х-101, випущена по Києву, була оснащена електронікою американських виробників мікросхем, на які були накладені торговельні санкції.
Американський чіп в російській ракеті
За даними видання, одним з важливих чіпів у російських ракетах була польова програмована матриця воріт (Field Programmable Gate Array, або F.P.G.A.), вироблена американськими компаніями Advanced Micro Devices та Intel.
Цей чіп використовується у пожежних сигналізаціях, інтернет-модемах, ракетах і безпілотниках для блискавичної обробки даних і заборонений для продажу в Росію.
За даними російської митниці, з початку війни Росія імпортувала F.P.G.A. на суму понад 390 мільйонів доларів. Ці поставки - лише частина зусиль Кремля, спрямованих на те, щоб обійти санкції та зберегти постачання критично важливих технологій.
Докладніше про атаку росіян на дитячу лікарню, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.
Ми вже повідомляли, що російська ракета, яка влучила в "Охматдит" мала західні компоненти.
Зауважимо також, що Німеччина повідомила, що надасть 10 мільйонів євро на реконструкцію "Охматдиту".
Водночас Німеччина та Австрія прийняли дітей з лікарні до себе на лікування.
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