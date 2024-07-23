Австрія лікуватиме ще трьох онкохворих дітей з "Охматдиту", - Нехаммер

Австрія прийняла на лікування трьох онкохворих дівчаток із дитячої лікарні "Охматдит" у Києві, яка постраждала від ракетного удару РФ.

Про це повідомив федеральний канцлер Австрії Карл Нехаммер, передає РБК-Україна з посиланням на його пост у Twitter (Х).

Він написав, що дві дівчинки було переведено 22 липня до Інсбрука, ще одна прибуде до Зальцбурга у четвер.

"Ми продовжуємо допомагати: дві дівчинки, хворі на рак, із зруйнованої української лікарні сьогодні (22 липня - Ред.) будуть переведені до Інсбрука, ще одна прибуде до Зальцбурга у четвер", - йдеться у повідомленні.

Наприкінці свого посту Нехаммер висловив подяку всім задіяним органам влади Австрії та України.