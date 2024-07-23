Австрія лікуватиме ще трьох онкохворих дітей з "Охматдиту", - Нехаммер
Австрія прийняла на лікування трьох онкохворих дівчаток із дитячої лікарні "Охматдит" у Києві, яка постраждала від ракетного удару РФ.
Про це повідомив федеральний канцлер Австрії Карл Нехаммер, передає РБК-Україна з посиланням на його пост у Twitter (Х).
Він написав, що дві дівчинки було переведено 22 липня до Інсбрука, ще одна прибуде до Зальцбурга у четвер.
"Ми продовжуємо допомагати: дві дівчинки, хворі на рак, із зруйнованої української лікарні сьогодні (22 липня - Ред.) будуть переведені до Інсбрука, ще одна прибуде до Зальцбурга у четвер", - йдеться у повідомленні.
Наприкінці свого посту Нехаммер висловив подяку всім задіяним органам влади Австрії та України.
Що було раніше
У неділю, 21 липня, канцлер Австрії Карл Нехаммер повідомив, що його країна прийняла на лікування двох тяжкохворих дітей з "Охматдиту". Допомога була запропонована негайно, після того, як РФ атакувала лікарню.
Зі свого боку, посол України в Австрії Василь Химинець подякував Нехаммеру за його участь у допомозі українським дітям і підтвердив, що пропозиція про допомогу була оперативною.
За даними видання Kronen Zeitung, на лікування в Австрію доправили 12-річного Владислава і 13-річного Юрія. В обох є онкологічні захворювання. Наразі Владислав і Юрій проходять курс хіміотерапії в лікарнях Граца і Зальцбурга.
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