Все зовсім погано? Путін наказав вчити росіян збивати дрони з мисливських рушниць

Зазначається, що військових та добровольців з-поміж "цивільного населення" Росії будуть навчати збивати дрони, використовуючи гладкоствольну зброю. В тому числі маються на увазі рушниці різних типів - напівавтоматичні, одно- та багатоствольні мисливські (два та три стволи), помпові дробовики та дробовики зі змінними стволами.

Також у наказі Путіна сказано про потребу вжити заходів для скорочення термінів постачання на фронт в Україні маскувальних сіток, а також оснастити автомобілі, які нібито призначені для "евакуації поранених", засобами для захисту від дронів.