Все совсем плохо? Путин приказал учить россиян сбивать дроны из охотничьих ружей

Отмечается, что военных и добровольцев из числа "гражданского населения" России будут учить сбивать дроны, используя гладкоствольное оружие. В том числе имеются в виду ружья различных типов - полуавтоматические, одно- и многоствольные охотничьи (два и три ствола), помповые дробовики и дробовики со сменными стволами.

Также в приказе Путина сказано о необходимости принять меры для сокращения сроков поставки на фронт в Украине маскировочных сеток, а также оснастить автомобили, которые якобы предназначены для "эвакуации раненых", средствами для защиты от дронов.