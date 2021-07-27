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Золотые медали по плаванию на Олимпиаде-2020 завоевали спортсмены из Великобритании, России и США

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Токио, Вторник 27 июля 2021 07:17
Золотые медали по плаванию на Олимпиаде-2020 завоевали спортсмены из Великобритании, России и США Фото: Лидия Джейкоби, США (Twitter Tokyo2020)
Автор: РБК-Украина

Золотые медали по плаванию на Олимпиаде-2020 завоевали спортсмены из Великобритании, России и США. Определены победители как среди мужчин, так и среди женщин.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter Tokyo2020.

Золотую и серебряную медали на дистанции 200 метров вольным стилем завоевали британские пловцы Том Дин и Данкан Скотт.

На третьем месте бразилец Фернандо Шеффер.

Литовец Данас Рапсис занял восьмое место.

У мужчины 100 метров на спине золотую и серебряную медали завоевали россияне Евгений Рылов, установивший рекорд Европы - 51.98 с, и Климент Колесников.

Мировой рекордсмен (51.85 - рекорд установлен на прошлой олимпиаде) американец Райан Мерфи завоевал бронзовую медаль.

Женщины, 100 метров брассом - золотую и бронзовую медали завоевали американки - Лидия Джейкоби и Лилли Кинг.

На втором месте южноафриканка Татьяна Шонмейкер.

Россиянки Евгения Чикунова и Юлия Ефимова заняли четвертое и пятое места.

Напомним, что пара стрелков Омельчук-Костевич завоевали третью бронзу для Украины на Олимпиаде-2020.

Также Украина завоевала вторую медаль на Олимпийских играх.

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