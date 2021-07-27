Золотые медали по плаванию на Олимпиаде-2020 завоевали спортсмены из Великобритании, России и США
Золотые медали по плаванию на Олимпиаде-2020 завоевали спортсмены из Великобритании, России и США. Определены победители как среди мужчин, так и среди женщин.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter Tokyo2020.
Золотую и серебряную медали на дистанции 200 метров вольным стилем завоевали британские пловцы Том Дин и Данкан Скотт.
На третьем месте бразилец Фернандо Шеффер.
Литовец Данас Рапсис занял восьмое место.
У мужчины 100 метров на спине золотую и серебряную медали завоевали россияне Евгений Рылов, установивший рекорд Европы - 51.98 с, и Климент Колесников.
Мировой рекордсмен (51.85 - рекорд установлен на прошлой олимпиаде) американец Райан Мерфи завоевал бронзовую медаль.
Женщины, 100 метров брассом - золотую и бронзовую медали завоевали американки - Лидия Джейкоби и Лилли Кинг.
На втором месте южноафриканка Татьяна Шонмейкер.
Россиянки Евгения Чикунова и Юлия Ефимова заняли четвертое и пятое места.