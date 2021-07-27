ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Золоті медалі з плавання на Олімпіаді-2020 завоювали спортсмени з Великобританії, Росії та США

Новость на русском →
Токіо, Вівторок 27 липня 2021 07:17
Золоті медалі з плавання на Олімпіаді-2020 завоювали спортсмени з Великобританії, Росії та США Фото: Лідія Джейкобі, США (Twitter Tokyo2020)
Автор: РБК-Україна

Золоті медалі з плавання на Олімпіаді-2020 завоювали спортсмени з Великобританії, Росії та США. Визначено переможців як серед чоловіків, так і серед жінок.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter Tokyo2020.

Золоту і срібну медалі на дистанції 200 метрів вільним стилем завоювали британські плавці Том Дін і Данкан Скотт.

На третьому місці бразилець Фернандо Шеффер.

Литовець Данас Рапсіс посів восьме місце.

У чоловіка 100 метрів на спині золоту і срібну медалі завоювали росіяни Євген Рилов, який встановив рекорд Європи - 51.98 с, і Климент Колесніков.

Світовий рекордсмен (51.85 - рекорд встановлений на минулій Олімпіаді) американець Райан Мерфі завоював бронзову медаль.

Жінки, 100 метрів брасом-золоту і бронзову медалі завоювали американки - Лідія Джейкобі і Ліллі Кінг.

На другому місці південноафриканка Тетяна Шонмейкер.

Росіянки Євгенія Чікунова і Юлія Єфімова зайняли четверте і п'яте місця.

Нагадаємо, що пара Стрільців Омельчук-Костевич завоювали третю бронзу для України на Олімпіаді-2020.

Також Україна завоювала другу медаль на Олімпійських іграх.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олімпіада 2020
Розклад змагань
Розклад змагань
Підсумки дня
Підсумки дня
Склад української збірної
Склад української збірної
Україна на Олімпіаді: історія перемог
Україна на Олімпіаді: історія перемог
Дебютні види спорту
Дебютні види спорту