Золоті медалі з плавання на Олімпіаді-2020 завоювали спортсмени з Великобританії, Росії та США
Золоті медалі з плавання на Олімпіаді-2020 завоювали спортсмени з Великобританії, Росії та США. Визначено переможців як серед чоловіків, так і серед жінок.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter Tokyo2020.
Золоту і срібну медалі на дистанції 200 метрів вільним стилем завоювали британські плавці Том Дін і Данкан Скотт.
На третьому місці бразилець Фернандо Шеффер.
Литовець Данас Рапсіс посів восьме місце.
У чоловіка 100 метрів на спині золоту і срібну медалі завоювали росіяни Євген Рилов, який встановив рекорд Європи - 51.98 с, і Климент Колесніков.
Світовий рекордсмен (51.85 - рекорд встановлений на минулій Олімпіаді) американець Райан Мерфі завоював бронзову медаль.
Жінки, 100 метрів брасом-золоту і бронзову медалі завоювали американки - Лідія Джейкобі і Ліллі Кінг.
На другому місці південноафриканка Тетяна Шонмейкер.
Росіянки Євгенія Чікунова і Юлія Єфімова зайняли четверте і п'яте місця.